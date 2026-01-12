  1. Clients Privés
Football Mamadou Sakho tire sa révérence au Parc des Princes

ATS

12.1.2026 - 22:21

Mamadou Sakho a annoncé lundi la fin de sa carrière professionnelle à l'âge de 35 ans. L'ancien défenseur central du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France était sans club depuis plusieurs mois.

Keystone-SDA

12.01.2026, 22:21

12.01.2026, 23:38

Le joueur a fait cette annonce sur la pelouse du Parc des Princes avant le coup d'envoi du 16e de finale de Coupe de France entre le PSG et le Paris FC, avec qui il a commencé le foot.

«Je voulais remercier tout le monde. Je voulais annoncer ma fin de carrière officielle. Merci au Parc. Merci au Paris FC. Sans le Paris FC, pour moi, il n'y a pas le PSG derrière», a-t-il déclaré.

Sakho et Montpellier, c'est fini. «Il faut savoir quitter la table lorsque le respect n’est plus servi»

Sakho et Montpellier, c'est fini«Il faut savoir quitter la table lorsque le respect n’est plus servi»

Formé et révélé avec le PSG (201 matches), il a été le plus jeune capitaine de l'histoire de la L1, 17 ans et 8 mois en octobre 2007 pour sa première titularisation en championnat.

Il est ensuite passé par Liverpool (2013-2017) et par Crystal Palace, avant de retrouver la Ligue 1 avec Montpellier en 2021. Il a résilié son contrat d'un commun accord avec Montpellier (49 matches) en novembre 2023 après une altercation avec son entraîneur Michel Der Zakarian.

Doublé mémorable et suspension

Avec les Bleus (29 sélections), son principal fait d'armes reste le doublé au Stade de France en barrages retour du Mondial 2014 contre l'Ukraine qui a qualifié les Bleus pour la Coupe du monde au Brésil (3-0, 0-2 à l'aller).

En avril 2016, après avoir été contrôlé positif à un brûleur de graisse, Sakho avait été suspendu provisoirement par l'UEFA pour une durée de 30 jours, ce qui l'avait privé de la finale de la Ligue Europa avec Liverpool et de la phase finale de l'Euro 2016. Il avait été blanchi en juillet 2016.

Il était sans club depuis plusieurs mois après avoir signé en juillet 2024 avec une équipe du championnat géorgien.

