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League Cup Manchester City domine Arsenal en finale grâce à un héros inattendu

ATS

22.3.2026 - 19:27

Manchester City a remporté la Coupe de la Ligue anglaise en battant Arsenal 2-0 en finale à Wembley. C'est la neuvième fois de leur histoire que les Citizens gagnent ce trophée.

Nico O'Reilly a inscrit deux buts.
Nico O'Reilly a inscrit deux buts.
ats

Keystone-SDA

22.03.2026, 19:27

22.03.2026, 19:42

L'inattendu héros de la partie a été le jeune Anglais Nico O'Reilly. Au lendemain de son 21e anniversaire, le latéral gauche s'est fait l'auteur d'un doublé décisif (60e/64e) face à des Gunners qui n'ont pas été à la hauteur.

Le choix de Mikel Arteta de titulariser au but Kepa Arrizabalaga n'a pas été judicieux: l'Espagnol a commis une grossière erreur sur le 1-0 en relâchant un ballon anodin. En face, Pep Guardiola avait également aligné son deuxième gardien, James Trafford. Mais celui-ci n'a pas été sérieusement sollicité.

Avec désormais neuf victoires en Coupe de la Ligue, Manchester City n'est plus qu'à une longueur du record détenu par Liverpool.

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