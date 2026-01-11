  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupe d'Angleterre Manchester United prend la petite porte à Old Trafford

ATS

11.1.2026 - 20:20

La saison morose de Manchester United a connu un nouvel accroc. Les Red Devils ont été éliminés dès les 32es de finale de Coupe d'Angleterre, perdant 2-1 à domicile contre Brighton.

Keystone-SDA

11.01.2026, 20:20

Man U n'a plus d'entraîneur attitré depuis le limogeage de Ruben Amorim et ils n'ont plus de coupes nationales à jouer non plus. Ils étaient déjà tombés en Coupe de la Ligue contre Grimsby, une équipe de quatrième division, en début de saison.

Séisme en Premier League. Manchester United limoge son entraîneur Ruben Amorim !

Séisme en Premier LeagueManchester United limoge son entraîneur Ruben Amorim !

Chez eux à Old Trafford, les Mancuniens ont été menés de deux buts avant la réduction du score, tardive et insuffisante, de Benjamin Sesko (85e). Ils ont fini à dix après l'expulsion du jeune Shea Lacey (89e).

Arsenal, avec un effectif très largement remanié, s'est qualifié sans difficulté en battant Portsmouth (2e division) 4-1, avec un triplé de Gabriel Martinelli.

Les plus lus

Un dessin de Charlie Hebdo choque après le drame de Crans-Montana
«Campeones», le Barça triomphe dans un clasico incandescent
«Dialogues constructifs» au sein de l'Otan
Les hommages continuent tandis que des questions restent ouvertes
Clap de fin pour Ellenberger : «je quitte ce sport avec gratitude»
Saint-Gall prévoit de lourdes amendes pour les personnes qui refusent de se faire vacciner