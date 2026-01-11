La saison morose de Manchester United a connu un nouvel accroc. Les Red Devils ont été éliminés dès les 32es de finale de Coupe d'Angleterre, perdant 2-1 à domicile contre Brighton.

We bow out of the #FACup. — Manchester United (@ManUtd) January 11, 2026

Keystone-SDA ATS

Man U n'a plus d'entraîneur attitré depuis le limogeage de Ruben Amorim et ils n'ont plus de coupes nationales à jouer non plus. Ils étaient déjà tombés en Coupe de la Ligue contre Grimsby, une équipe de quatrième division, en début de saison.

Chez eux à Old Trafford, les Mancuniens ont été menés de deux buts avant la réduction du score, tardive et insuffisante, de Benjamin Sesko (85e). Ils ont fini à dix après l'expulsion du jeune Shea Lacey (89e).

Arsenal, avec un effectif très largement remanié, s'est qualifié sans difficulté en battant Portsmouth (2e division) 4-1, avec un triplé de Gabriel Martinelli.