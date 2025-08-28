  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupe de la Ligue anglaise Terrible humiliation : Manchester United éliminé par un club de D4

ATS

28.8.2025 - 07:35

Manchester United a subi mercredi sa première grosse désillusion de la saison. Les Red Devils ont été éliminés au 2e tour de la Coupe de la Ligue anglaise aux tirs au but par Grimsby Town, une formation qui évolue en quatrième division.

Keystone-SDA

28.08.2025, 07:35

Le petit club de la côte est de l'Angleterre a réussi le plus grand exploit de son histoire face à un Manchester United complètement hors du coup en première période et mené 2-0 dès la 30e minute.

Les hommes de Ruben Amorin se sont repris après la pause. Le gardien de Grimbsy Christy Pym a réussi quelques parades de haut vol pour tenir longtemps le score, mais l'international camerounais Bryan Mbeumo (2-1, 75e) et l'inusable Harry Maguire in extremis (2-2, 89e) ont ramené Manchester à égalité.

Sans prolongations, la séance de tirs au but a été au bout du suspense, terminée à 12-11 pour Grimbsy lorsque Mbeumo a envoyé le sien sur la barre.

Les plus lus

Au cœur du combat : comment la brigade Azov a écrasé une incursion russe
Le «chic dictateur» : comment Trump impose son style bling-bling à travers les États-Unis
Jusqu’à 25% de hausse : les primes d’assurance auto vont s’envoler
Un gendarme vaudois rattrapé par le scandale du groupe Whatsapp
ChatGPT était son meilleur ami, avant de devenir son «coach en suicide»
Un site partage des photos de femmes à leur insu – Des élues aussi victimes