Manchester United a subi mercredi sa première grosse désillusion de la saison. Les Red Devils ont été éliminés au 2e tour de la Coupe de la Ligue anglaise aux tirs au but par Grimsby Town, une formation qui évolue en quatrième division.

Le petit club de la côte est de l'Angleterre a réussi le plus grand exploit de son histoire face à un Manchester United complètement hors du coup en première période et mené 2-0 dès la 30e minute.

Les hommes de Ruben Amorin se sont repris après la pause. Le gardien de Grimbsy Christy Pym a réussi quelques parades de haut vol pour tenir longtemps le score, mais l'international camerounais Bryan Mbeumo (2-1, 75e) et l'inusable Harry Maguire in extremis (2-2, 89e) ont ramené Manchester à égalité.

Sans prolongations, la séance de tirs au but a été au bout du suspense, terminée à 12-11 pour Grimbsy lorsque Mbeumo a envoyé le sien sur la barre.