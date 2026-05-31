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Match amical Manzambi et Zakaria titulaires face à la Jordanie

ATS

31.5.2026 - 14:58

Murat Yakin mise à nouveau sur une défense à trois pour le match amical de la Suisse face à la Jordanie dimanche à 15h. Johan Manzambi figure également dans le onze de départ à St-Gall.

Johan Manzambi a été titularisé face à la Jordanie.
Johan Manzambi a été titularisé face à la Jordanie.
IMAGO/STEINSIEK.CH

Keystone-SDA

31.05.2026, 14:58

31.05.2026, 15:06

Comme lors du match amical contre la Norvège en mars, Denis Zakaria, Manuel Akanji et Nico Elvedi sont alignés dans le cadre d'une défense à trois. Michel Aebischer et Johan Manzambi vont débuter sur les ailes. Si Aebischer a déjà évolué à ce poste, Manzambi endosse un rôle inhabituel pour lui. Au SC Fribourg, le Genevois de 20 ans évolue normalement au milieu de terrain central. En équipe nationale, il a certes déjà été aligné sur l'aile, mais dans un rôle plus offensif.

Tant au milieu de terrain, avec le capitaine Granit Xhaka et de Remo Freuler, qu'en attaque, avec le trio Dan Ndoye, Breel Embolo et Ruben Vargas, Yakin n'a pas réservé de surprises.

Dans les buts, c'est Yvon Mvogo, le numéro deux attitré, qui sera aligné. Gregor Kobel, malade cette semaine, a été mis au repos. Le sélectionneur a annoncé vouloir utiliser les onze remplacements autorisés afin de donner du temps de jeu au plus grand nombre de joueurs possible.

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