Marc Giger s'est signalé lors de la victoire 4-1 de l'Union Saint-Gilloise face à Zulte Waregem. L'international suisse M21 a marqué deux buts.

Marc Giger voit double Imago

Keystone-SDA ATS

L'attaquant de 21 ans passé par Schaffhouse a tout d'abord manqué la transformation d'un penalty à la 43e. Mais Giger s'est ressaisi et a marqué juste avant et après la mi-temps. Titulaire pour la deuxième fois de suite, Giger a joué 67 minutes et en est à trois buts en championnat.

Il s'agit de la dixième victoire pour l'USG qui reste en tête du classement de la première division belge après 13 journées.