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Football Márquez nommé sélectionneur du Mexique pour l’après-Mondial

ATS

21.4.2026 - 19:29

Rafael Márquez deviendra sélectionneur du Mexique après la Coupe du monde 2026, a annoncé le directeur des sélections nationales de la Fédération mexicaine, Duilio Davino. L'ancien défenseur a longtemps évolué au FC Barcelone.

Rafael Márquez futur sélectionneur du Mexique après 2026 (image d’archives).
Rafael Márquez futur sélectionneur du Mexique après 2026 (image d’archives).
IMAGO
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

21.04.2026, 19:29

Le «Kaiser de Michoacan» aux 147 sélections avec le Mexique, qui a disputé cinq Coupes du monde avec la «Tri» (2002, 2006, 2010, 2014 et 2018) dont quatre comme capitaine, est actuellement adjoint de la sélection depuis que Javier Aguirre a pris les commandes en août 2024 jusqu'au Mondial nord-américain (11 juin – 19 juillet).

«Son contrat est signé», a déclaré lundi Davino lors d'un entretien sur Fox Sports avec l'ex-footballeur chilien Fabián Estay. L'objectif de Márquez sera de mener la sélection mexicaine à la Coupe du Monde 2030.

«En tant qu'adjoint, en tant qu'entraîneur, il est comme il était comme joueur: il se métamorphose dans le vestiaire», a souligné Davino a propos de Marquez, 47 ans aujourd'hui avec derrière lui une riche carrière de joueur de 1996 à 2018.

En tant que joueur, Marquez a gagné la Ligue des champions en 2006 et 2009 et quatre fois la Liga avec le Barça. Il est également champion de France avec Monaco (2000). Avec le Mexique, il a remporté la Coupe des confédérations (1999) et a été finaliste de la Copa América (2001).

Le quatrième joueur le plus sélectionné de l'histoire de l'équipe nationale a commencé sa sa seconde carrière comme directeur sportif de l'Atlas de Guadalajara, le club avec qui il a commencé le foot pro. Comme entraîneur, il a entraîné les jeunes de la Real Sociedad Deportiva Alcalá en Espagne (2020/21) puis le FC Barcelone Atletic, équipe réserve du Barça, de 2022 à 2024.

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