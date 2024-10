Marta, la «Reine du football», pète les plombs après la deuxième place de Vinicius

Le Ballon d'or remporté lundi à Paris par l'Espagnol Rodri (Manchester City) a suscité une vague d'indignation au Brésil. Le pays attendait avec impatience le sacre de Vinicius Junior.

L'attaquant brésilien n'a pas assisté au gala, boycotté par son club du Real Madrid. Il était largement pressenti pour remporter la prestigieuse récompense individuelle après sa saison exceptionnelle avec le Real, où il a notamment remporté la Ligue des champions et la Liga.

Dans le pays du «futebol», aucun Brésilien n'est monté sur la plus haute marche du podium depuis que Kaka a remporté le célèbre trophée, il y a 17 ans, en 2007. Neymar, le plus proche, a échoué à deux reprises (2015 et 2017) à la troisième marche.

«J'ai attendu toute l'année que Vini Jr soit récompensé à juste titre comme le meilleur joueur actuel, et maintenant ils viennent me dire que le Ballon d'or n'est pas pour lui?», s'est indignée l'attaquante brésilienne Marta dans une vidéo sur son compte Instagram. «C'est quoi ce Ballon d'or? C'est quoi ce Ballon d'or? Non, ce n'est pas ça», s'est agacée celle que l'on surnomme la «Reine du football», quintuple lauréate du titre de Joueuse de l'année de la FIFA.

Sur les réseaux sociaux au Brésil, les mots «Vini» et «Racisme» étaient mentionnés par de nombreux commentateurs comme une prétendue raison de ne pas récompenser l'ailier noir de la Canarinha, qui a fait de la lutte contre la discrimination raciale l'un de ses combats.

