Un doux parfum du Brésil a envoûté Lucerne le temps d’un match de gala dimanche soir. Chapeautée par la star Ronaldinho dans le cadre de sa tournée «Jogo dos Famosos», cette rencontre a vu s’affronter des légendes suisses et brésiliennes dans une très belle ambiance.

Après avoir joué au Brésil, en Espagne, en Italie ou encore en Pologne, la troupe de Ronaldinho a fait escale à la Swissporarena de Lucerne. Malgré une température qui ne rappelait guère la chaleur des plages de Rio de Janeiro, le public a répondu présent pour cette partie. Les amoureux du ballon rond ont pu voir à l’oeuvre une multitude de légendes autant du côté helvétique que brésilien.

Hakan Yakin, Johan Djourou, Johann Vogel ou encore Steve von Bergen étaient notamment réunis sous le chandait rouge à croix blanche alors que Michel Pont dirigeait l’équipe depuis le banc de touche. Du côté brésilien, le public lucernois a pu se rappeler aux bons souvenirs de Maicon, Rafinha, Rivaldo et bien sûr l’incontournable Ronaldinho, qui, pour la petite histoire, est arrivé au stade trois minutes avant le début de la partie, soit près d’une heure après le reste de la sélection brésilienne.

Malgré ses nombreuses frasques en dehors des terrains, Ronaldinho fut bien plus qu’un simple joueur. Pour beaucoup, il a été un véritable artiste au sommet de sa carrière au début des années 2000. En effet, qui ne se souvient pas de sa créativité, sa technique hors du commun et son plaisir de jouer contagieux ? L’ancien joueur du FC Barcelone a marqué toute une époque à l’instar de Pelé, Cruyff ou Maradona.

Son palmarès parle en sa faveur puisqu’il a notamment remporté une Coupe du monde avec la Seleção ou encore une Ligue des champions et deux titres de champion d’Espagne avec le Barça. «Même si j’ai déjà joué contre lui, c’est toujours un plaisir de voir Ronaldinho si proche», confiait d’ailleurs Johan Djourou en zone mixte après la rencontre.

Magnifique souvenir

Aujourd’hui âgé de 45 ans, le natif de Porto Alegre n’enchaîne certes plus les passements de jambe à une vitesse folle mais tant le coup d’oeil que le coup de patte sont encore bien présents. Auteur de plusieurs gestes qui ont enthousiasmé le public, Ronaldinho a marqué de son empreinte cette partie puisqu’il a inscrit deux buts.

Dans le camp suisse, un autre célèbre numéro 10 s’est mis en valeur : Hakan Yakin. L’ancien stratège de la Nati et du FC... Lucerne a aussi marqué à deux reprises, démontrant ainsi qu’il avait encore de beaux restes. Malgré le talent du frère de Murat, l’équipe de Suisse s’est inclinée 6-4.

Un résultat anecdotique car l’essentiel était ailleurs pour les nombreux enfants venus assister à ce match. Ces derniers, des étoiles plein les yeux, ont pu voir de tout près les joueurs brésiliens qui ont parfaitement jouer le jeu des autographes tout au long de cette belle soirée. Un magnifique souvenir !