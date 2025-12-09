  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial 2026 «Match des fiertés» entre l’Iran et l'Egypte : «Décision irrationnelle»

Nicolas Larchevêque

9.12.2025

L'Iran, qui affrontera l'Egypte lors de la prochaine Coupe du monde de football aux Etats-Unis en juin 2026, a qualifié mardi d'«irrationnelle» la décision de dédier cette rencontre à la communauté LGBTQ+.

L'Iran a qualifié mardi d'«irrationnelle» la décision de dédier un de ses rencontres au Mondial à la communauté LGBTQ+.
L'Iran a qualifié mardi d'«irrationnelle» la décision de dédier un de ses rencontres au Mondial à la communauté LGBTQ+.
IMAGO/Sebastian Frej

Agence France-Presse

09.12.2025, 11:16

L'Iran, qui s'est qualifié dès le mois de mars pour le Mondial 2026, aura pour adversaires dans le groupe G la Belgique, l'Egypte et la Nouvelle-Zélande, à l'issue du tirage au sort organisé vendredi à Washington en présence du président américain Donald Trump.

Mondial 2026. Canada, Qatar et un barragiste : la Suisse plutôt bien lotie !

Mondial 2026Canada, Qatar et un barragiste : la Suisse plutôt bien lotie !

La rencontre face à l'Egypte, qui se déroulera à Seattle, ville américaine comptant une importante communauté homosexuelle, a été désignée «match des fiertés» LGBTQ+, selon plusieurs médias, qui affirment que la décision est antérieure au tirage au sort.

«Il s'agit d'une décision irrationnelle qui favorise un certain groupe», a fustigé mardi le président de la Fédération iranienne de football, Mehdi Taj, cité par l'agence de presse Isna. «Nous (l'Iran) et l'Egypte nous opposons à cette décision», a-t-il ajouté, sans faire mention du terme «match des fiertés».

Homosexualité punie dans les deux pays

La télévision d'Etat iranienne a pour sa part indiqué que l'Iran allait «contester» cette décision auprès de la Fédération internationale de football. En vertu du droit islamique (charia), les relations sexuelles entre personnes de même sexe sont interdites en Iran et peuvent dans certains cas être punies par la peine de mort.

La Fédération égyptienne de football a exprimé des objections similaires, selon les médias égyptiens. L'homosexualité n'est pas explicitement interdite en Egypte mais elle est souvent punie par des lois formulées de manière vague prohibant la «débauche».

Tirage au sort du Mondial 2026. Alors qu'il avait annoncé son boycott, l'Iran fait volte-face

Tirage au sort du Mondial 2026Alors qu'il avait annoncé son boycott, l'Iran fait volte-face

Le Mondial 2026 marquera la septième participation de l'Iran à une Coupe du monde, organisée conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. L'Iran et les Etats-Unis, autrefois proches alliés, n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1980, dans la foulée de la prise d'otages de l'ambassade américaine à Téhéran après la Révolution islamique.

L'Iran, qui avait dans un premier temps annoncé le boycott du tirage au sort de vendredi pour protester contre le refus américain d'accorder des visas à plusieurs membres de sa délégation, y a finalement assisté.

La composition des douze groupes

  • Groupe A : Mexique, Corée du Sud, Afrique du Sud, vainqueur du barrage Europe D (Danemark, Macédoine du Nord, République tchèque ou Irlande)
  • Groupe B : Canada, Suisse, Qatar, vainqueur du barrage Europe A (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles ou Bosnie-Herzégovine)
  • Groupe C : Brésil, Maroc, Ecosse, Haïti
  • Groupe D : Etats-Unis, Australie, Paraguay, vainqueur du barrage Europe C (Turquie, Roumanie, Slovaquie ou Kosovo)
  • Groupe E : Allemagne, Equateur, Côte d'Ivoire, Curaçao
  • Groupe F : Pays-Bas, Japon, Tunisie, vainqueur du barrage Europe B (Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie)
  • Groupe G : Belgique, Iran, Egypte, Nouvelle-Zélande
  • Groupe H : Espagne, Uruguay, Arabie saoudite, Cap-Vert
  • Groupe I : France, Sénégal, Norvège, vainqueur du barrage FIFA 2 (Bolivie, Irak ou Suriname)
  • Groupe J : Argentine, Autriche, Algérie, Jordanie
  • Groupe K : Portugal, Colombie, Ouzbékistan, vainqueur du barrage FIFA 1 (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque ou RD Congo)
  • Groupe L : Angleterre, Croatie, Panama, Ghana
Montre plus

Les plus lus

16 loups tués en moins de deux mois et demi
Alerte douceur en montagne! Le thermomètre s’affole en Suisse
«Les citoyens suisses sont horrifiés» face à la «nouvelle» carte d'identité
Un «nouveau monde» s’ouvre pour Michelle Gisin
Primes maladie et santé : ce qui inquiète vraiment les Suisses en 2025