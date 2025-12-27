  1. Clients Privés
CAN 2025 Petite secousse : la RDC tient le Sénégal en échec

ATS

27.12.2025 - 18:41

Le Sénégal, favori de la Coupe d'Afrique des nations avec le Maroc, a été tenu en échec (1-1) par la République démocratique du Congo samedi à Tanger. Les deux équipes partagent la tête du groupe D après deux matches.

Les joueurs congolais célèbrent le but face au Sénégal.
Les joueurs congolais célèbrent le but face au Sénégal.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.12.2025, 18:41

Sous la pluie de Tanger, c'était la revanche du bouillant match de septembre lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026. À Kinshasa, les Lions de la Teranga avaient validé leur ticket pour le Mondial en renversant la RDC (3-2). L'ambiance avait été tendue même dans la tribune de presse entre les journalistes des deux pays.

CAN 2025. Une entrée en matière en fanfare pour le Sénégal

CAN 2025Une entrée en matière en fanfare pour le Sénégal

Mais samedi, ils se sont quittés bons amis, avec un match nul qui n'a pas beaucoup de conséquence, même si les deux sélections n'auront pas le droit à l'erreur lors du dernier match de groupe mardi soir. Le Sénégal affrontera le Bénin, tandis que la RDC défiera le Botswana.

