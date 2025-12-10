Matches coupés en 4: la FIFA impose le foot haché… et ça va chauffer en tribunes

Le foot va découvrir un nouveau bouton «pause» lors de la prochaine Coupe du Monde. Chaque mi-temps sera stoppée trois minutes, systématiquement, qu’il fasse 35 degrés… ou qu’il pleuve. La FIFA invoque la protection des joueurs. D’autres entendent déjà le jingle, taillé pour le coaching… et les écrans pub.

La FIFA souligne que cette décision s’inscrit dans une logique de protection des joueurs, en s’appuyant sur l’expérience de la dernière Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis, où la chaleur avait fait grincer des dents. (Archives : e président de la FIFA, Gianni Infantino) IMAGO/UPI Photo

L’annonce a été faite à Washington lors d’un rendez-vous avec les diffuseurs. Manolo Zubiria, Chief Tournament Officer pour la Coupe du monde 2026, a précisé le dispositif:

Le nouveau «temps mort» Pause obligatoire au bout de 22 minutes dans chaque période.

Début et fin annoncés par un coup de sifflet de l’arbitre.

Exception possible si le jeu est déjà interrompu à ce moment-là (par exemple sur une blessure), la pause pouvant être «calée» sur cet arrêt. Montre plus

La FIFA souligne que cette décision s’inscrit dans une logique de protection des joueurs, en s’appuyant sur l’expérience de la dernière Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis, où la chaleur avait fait grincer des dents.

Le vrai débat: simple hydratation… ou fenêtre publicitaire?

Pour l’instant, la FIFA ne dit pas que ces pauses serviront à vendre des spots. Mais elle installe un objet télévisuel très clair: un arrêt prévu, calé, répétable, match après match. Et ça, dans le monde des droits TV, ce n’est jamais anodin.

Trois minutes, c’est long, assez long pour... Casser le rythme d’un temps fort

Offrir un mini «coaching time» aux entraîneurs

Et surtout, créer un espace pub, comme dans les sports US. Montre plus

Ce que ça change concrètement pour les fans

Avec ces pauses, il faudra s'attendre à des matches plus hachés (et plus tactiques), du temps additionnel qui grimpe, et un débat permanent entre deux visions du foot: le jeu fluide contre le spectacle calibré pour la télévision.

Autre signal fort

La FIFA veut faire du Mondial 2026 un événement XXL «à l’américaine». Elle a également confirmé: trois cérémonies d’ouverture, une par pays hôte, à Mexico le 11 juin 2026 avant le match d’ouverture, puis le 12 juin 2026 à Toronto et à Los Angeles.

Et la grande nouveauté ? Un spectacle à la mi-temps de la finale, prévue le 19 juillet au stade de New York – New Jersey.