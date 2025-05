Directeur sportif du FC Bienne, Mauro Ierep s'est confié à Keystone-ATS avant la finale de la Coupe de Suisse face au FC Bâle. «J'ai le sentiment que dame chance regarde l'action et qu'elle choisit parfois son camp», lâche-t-il en évoquant le parcours des Seelandais.

Mauro Ierep s’est confié avant la finale de la Coupe de Suisse. Keystone

Keystone-SDA ATS

- Mauro Ierep, combien de joueurs du FC Bienne sont des professionnels?

«Je dirais huit. Les cinq Français et les trois espoirs de Servette et de Lausanne»

- Soit un bon tiers de l'équipe...

«Toutefois, les trois espoirs sont prêtés et ne grèvent donc pas notre budget. De plus, trois des cinq joueurs français sont financés par notre club partenaire de Clermont. Il ne reste donc plus que deux professionnels qui perçoivent leur salaire directement de nous. Et encore, cela n'a été possible que parce qu'ils ont accepté de faire de gros efforts financiers.»

- Qu'est-ce que cela signifie exactement?

«Les salaires ne sont pas publics, mais chez nous, on gagne en moyenne 1200 à 1500 francs. Certains joueurs gagnent un peu plus, d'autres rien du tout. Ils habitent peut-être encore chez leurs parents ou étudient et considèrent cela comme un investissement, une carte de visite. Et sinon, beaucoup de joueurs travaillent à côté. Les entraînements du matin ou de l'après-midi ne sont en tout cas pas possibles chez nous. Nous nous entraînons toujours le soir.»

- Comment cette équipe amateur a-t-elle bien pu battre Lugano en quart de finale et YB en demi-finale?

«Il a fallu une équipe qui joue avec le cœur, avec courage, avec respect pour l'adversaire, mais sans peur. Et surtout, il a fallu beaucoup de discipline. C'est avec cette attitude que nous avons abordé les matches. Bien sûr, nous avons aussi eu la chance nécessaire. J'ai le sentiment que la chance regarde parfois l'action et qu'elle choisit son camp.»

- Quand avez-vous cru pouvoir remporter cette demi-finale?

«En tant qu'équipe de niveau inférieur, on aborde toujours un tel match avec les mêmes pensées: il est important de garder le score nul le plus longtemps possible, à condition de ne pas être mené rapidement. Plus le résultat était équilibré, plus YB commençait à douter. Et c'était exactement l'inverse pour nous: plus longtemps le score était de 0-0, plus nous croyions en nos chances.»

- Qu'est-ce que ce succès a signifié pour vous?

«Tout. Ce sont des émotions que seul le football peut susciter. Tout le monde s'est embrassé, même si on ne se connaissait pas. Le plus beau pour moi était de voir la joie dans les yeux des joueurs et des membres du staff. Mais aussi chez les personnes qui accompagnent le club depuis si longtemps. Qui savent exactement où nous avons commencé il y a neuf ans.»

- Vous étiez là lorsque le club a redémarré en 2e ligue régionale en 2016 après la faillite. Qu'est-ce qui vous a motivé à l'époque?

«Bienne, c'est ma vie, mon enfance, ma famille, mes amis. Même si je n'y habite plus en raison de mon travail, mon cœur a toujours été dans cette ville. C'est aussi là que j'ai commencé le football. C'est pourquoi je n'ai pas hésité lorsque j'ai appris, par l'intermédiaire d'un ami, que l'on cherchait des gens pour aider à reconstruire le club.»

- Revenons à cette saison. Le principal objectif n'était pas la finale de la Coupe, mais la promotion en Challenge League. L'équipe l'a manquée. La charge de la Coupe était-elle trop lourde?

«Je ne pense pas que nous ayons raté la promotion uniquement à cause de cela, mais la Coupe a probablement joué un rôle. Le chemin vers la finale a surtout coûté des forces mentales. Nous avons été trop inconstants pendant le deuxième tour du championnat, nous avons souvent laissé échapper des points inutilement. L'équipe n'est pas encore habituée à cette double charge et à la pression.»

- L'effectif est-il trop maigre?

«Personne parmi nous ne s'attendait à Noël à une qualification pour la finale de la Coupe. De toute façon, nous n'aurions pas eu les moyens financiers d'engager un autre joueur expérimenté. Nous sommes bien sûr déçus que la promotion n'ait pas eu lieu, mais nous ne considérons pas cela comme une débâcle, mais comme une nouvelle étape sur notre chemin. De plus, il nous reste la chance de terminer la saison non seulement en beauté, mais de manière historique.»

- En finale, le FC Bienne rencontrera le plus gros obstacle possible. Dans quelle mesure le «hat-trick» Lugano, YB, Bâle est-il réaliste?

«Nous aborderons la finale comme les tours précédents, en essayant de maintenir le suspense le plus longtemps possible. Nous savons que tout peut arriver sur un match, mais nous ne pensons pas en premier lieu à la Coupe. Pour nous, il s'agit d'offrir quelque chose à nos nombreux supporters. Nous ne représentons pas seulement une ville et une région, mais aussi le football amateur. Des clubs qui n'existent que grâce à de nombreux bénévoles. Et c'est aussi avec ces valeurs que nous allons sur le terrain. Avec beaucoup de cœur.»