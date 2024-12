Maxime Dominguez est entré dans l'histoire du football suisse samedi. Le Genevois, qui évolue depuis septembre à Vasco de Gama, est devenu le premier Suisse à marquer dans le championnat brésilien.

Maxime Dominguez lorsqu'il évoluait sous le maillot de Lausanne Sport en 2017 (archives). KEYSTONE

ATS

Le milieu de terrain formé à Servette et passé notamment par Zurich, Lausanne et Neuchâtel Xamax est le premier footballeur helvétique à fouler les pelouses de la Série A brésilienne depuis son arrivée en septembre à Rio de Janeiro. Il y a rejoint, entre autres, le Français Dimitri Payet et le Brésilien Philippe Coutinho.

Et il a donc ouvert son compteur sous le maillot noir et blanc du club carioca samedi devant son public, face à l'Atlético Goianiense. Entré en jeu à la 70e minute à la place de Coutinho, alors que Vasco de Gama était mené 2-0, Dominguez à relancé son équipe cinq minutes plus tard d'une frappe croisée dans le petit filet adverse. Son coéquipier Alex Teixeira a arraché l'égalisation à la 93e minute (2-2).

A deux matches de la fin du championnat brésilien, qui compte 20 équipes, Vasco de Gama se trouve au milieu du classement, à la 10e place.

ats