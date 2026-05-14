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Football Mbabu et Giger fêtent un trophée, Vallotto déçue

ATS

14.5.2026 - 20:17

Kevin Mbabu au Danemark et Marc Giger en Belgique ont soulevé la coupe ce jeudi. Smilla Vallotto est repartie les mains vides en Allemagne.

La coupe pour Kevin Mbabu.
La coupe pour Kevin Mbabu.
IMAGO/Gonzales Photo

Keystone-SDA

14.05.2026, 20:17

14.05.2026, 20:18

Le défenseur latéral genevois de 31 ans s'est imposé avec le FC Midtjylland en finale de la Coupe du Danemark contre le FC Copenhague sur le score de 1-0. Le seul but a été inscrit par le défenseur sud-coréen Lee Han-Beom à la 82e minute.

Peu après, Mbabu est entré en jeu pour les dernières minutes. Pour le joueur aux 25 sélections en équipe de Suisse, il s'agit de son premier titre au Danemark. Midtjylland a remporté la Coupe pour la troisième fois, après 2019 et 2022.

Marc Giger vainqueur avec l'USG

L'attaquant zurichois Marc Giger a suivi la victoire de l'Union Saint-Gilloise en finale de la Coupe de Belgique depuis le banc des remplaçants. Ses coéquipiers se sont imposés 3-1 à Bruxelles contre Anderlecht en prolongation, grâce aux réussites de Mohammed Fuseini et Kevin Rodriguez.

En championnat, l'Union Saint-Gilloise, tenante du titre, se trouve à un point de Bruges à trois journées de la fin. Le club de la banlieue de Bruxelles peut encore décrocher le doublé coupe-championnat, qu'il n'a plus réalisé depuis 1913.

L'internationale suisse Smilla Vallotto a assisté sans jouer à la défaite du VfL Wolfsburg, lors de la finale de la Coupe d'Allemagne face au Bayern Munich. À Cologne, Wolfsburg s'est incliné 4-0.

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