Le capitaine Kylian Mbappé a déclaré forfait pour le match en Azerbaïdjan de l'équipe de France. Les Bleus sont déjà qualifiés pour le Mondial 2026.

🚨⛔️ Kylian Mbappé leaves France camp and returns to Madrid due to inflammation in his right ankle. pic.twitter.com/BNa4oaYtfF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2025

Keystone-SDA ATS

L'attaquant du Real Madrid, auteur d'un doublé jeudi face à l'Ukraine (4-0), «se ressent toujours d'une inflammation de la cheville droite qui nécessite des examens. Il les effectuera ce jour à Madrid», a indiqué la Fédération française (FFF).

Mbappé avait parfaitement rempli son contrat jeudi au Parc des Princes en étant le principal artisan de la qualification française avec deux buts et une passe décisive. Avec 55 réalisations en 94 sélections, il n'est plus qu'à deux unités du record de buts d'Olivier Giroud chez les Bleus (57).