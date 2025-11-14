  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Qualifs Mondial 2026 Ticket validé pour les Bleus, Mbappé forfait pour la suite

ATS

14.11.2025 - 13:39

Le capitaine Kylian Mbappé a déclaré forfait pour le match en Azerbaïdjan de l'équipe de France. Les Bleus sont déjà qualifiés pour le Mondial 2026.

Keystone-SDA

14.11.2025, 13:39

14.11.2025, 13:41

L'attaquant du Real Madrid, auteur d'un doublé jeudi face à l'Ukraine (4-0), «se ressent toujours d'une inflammation de la cheville droite qui nécessite des examens. Il les effectuera ce jour à Madrid», a indiqué la Fédération française (FFF).

Qualifs Mondial 2026. La France sera à la Coupe du monde, Ronaldo voit rouge !

Qualifs Mondial 2026La France sera à la Coupe du monde, Ronaldo voit rouge !

Mbappé avait parfaitement rempli son contrat jeudi au Parc des Princes en étant le principal artisan de la qualification française avec deux buts et une passe décisive. Avec 55 réalisations en 94 sélections, il n'est plus qu'à deux unités du record de buts d'Olivier Giroud chez les Bleus (57).

Les plus lus

Trump réduit les droits de douane pour la Suisse à 15%
Fiscalité vaudoise: une Genevoise prend les commandes
120'000 frs de salaire, 250 jours de vacances... mais personne ne veut son job!
Correspondance d'Epstein: plongée dans les cercles de pouvoir
100’000.-- ? La police va envoyer la douloureuse aux organisateurs
L'ancien prince Andrew pourrait encore être rebaptisé