  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial 2026 «Même mon épouse me disait : Mais qu'est-ce que tu fais, Seb ?»

Clara Francey

19.11.2025

«Même mon épouse me disait: ‹Mais qu'est-ce que tu fais, Seb ?›», raconte à l'AFP le sélectionneur français d'Haïti, Sébastien Migné, qui a pris en mains une équipe moribonde et a réussi à la qualifier pour le Mondial malgré le contexte particulier d'un pays plongé dans la misère et en plein chaos.

Clara Francey

19.11.2025, 20:03

Sébastien Migné, qu'avez-vous ressenti une fois la qualification validée ?

«On était tous un peu en larmes à différents moments. C'était dur de gérer les émotions dans cette rencontre (ndlr : victoire contre le Nicaragua 2-0), parce qu'on manque quand même d'expérience du très haut niveau. Et puis ça dépendait de nous mais pas seulement. Tu finis le match, tu as fait le boulot, mais tu attends le résultat du Honduras. Le Costa Rica a eu un exclu et il restait deux minutes, tu serres les fesses et tu espères que ça va passer... (ndlr : le 0-0 a qualifié Haïti). C'est mérité pour ce groupe, car c'est d'abord les joueurs. Moi je suis peut-être à l'origine, celui qui donne l'impulsion. La Coupe du monde, c'est le Graal. Je me souviens qu'à l'oral de mon brevet d'Etat on m'avait demandé mon ambition. J'avais répondu: faire la Coupe du monde. Je pense qu'ils ont dû rire, j'avais 24 piges. J'ai disputé la précédente au Qatar comme premier adjoint de Rigobert Song avec le Cameroun, mais cette fois je serai numéro un.»

Mondial 2026. Le Panama, Haïti et Curaçao seront également de la fête

Mondial 2026Le Panama, Haïti et Curaçao seront également de la fête

Viser le Mondial avec Haïti, c'était un pari osé...

«Quand je me suis lancé dans cette aventure, même mon épouse me disait : ‹Mais qu'est-ce que tu fais, Seb ?› Ce n'était pas une question financière, loin de là, mais j'avais évalué le potentiel des joueurs qui pouvaient me rejoindre, et je m'étais dit: sur un malentendu, il y a un coup à faire. Et puis j'ai embringué les fidèles de mon staff, qui n'y croyaient pas forcément mais croyaient en moi. Ils ne m'ont jamais lâché, même quand il y a trois semaines on a ressenti une forte pression négative après la défaite au Honduras (3-0). Dès notre premier rassemblement en Guyane en mars 2024, sur ma feuille de route il y avait la Coupe du monde. Je le martelais en espérant marquer les esprits. Je crois que tout le monde s'est pris au jeu, à l'histoire que je leur ai racontée, et la chute est plutôt belle !»

Qu'attendez-vous du tirage au sort du 5 décembre?

«C'est que du bonheur, on va savourer. Pour la petite histoire, ce serait fabuleux que mon meilleur pote, Sébastien Desabre, sélectionneur de la RD Congo, nous rejoigne (ndlr : par le biais des barrages intercontinentaux). Je rentre en France jeudi, vendredi matin on s'envole pour le Kenya où j'ai une maison, on se retrouve avec nos familles, avec Seb Desabre. Et puis on partira tous les deux de Nairobi pour aller à Washington pour le tirage au sort du 5 décembre.»

Mondial 2026. Quel groupe pour la Suisse ? Verdict le 5 décembre

Mondial 2026Quel groupe pour la Suisse ? Verdict le 5 décembre

Les plus lus

Ils partent à l'étranger avec leurs filles - le tribunal les attend au retour!
L'héritage secret: beaucoup de dons et un mystérieux colis
Et si l'on avait trouvé la villa romaine qui a donné son nom à la ville de Bex?
À 18 ans, elle meurt mystérieusement en croisière dans les Caraïbes
La Suisse tousse: le trio virus qui frappe en même temps
Les révélations choc d'une ex-joueuse de Montpellier