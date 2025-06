Deux ans après avoir quitté la capitale sans y avoir laissé une trace impérissable, Lionel Messi va recroiser le PSG dimanche avec l'Inter Miami. Des retrouvailles qui s'annoncent très particulières entre le champion d'Europe et la légende argentine, qui n'a cessé d'égratigner son ancienne formation depuis son départ.

Lionel Messi aurait sans doute préféré ne pas recroiser la route du PSG, son ancien club. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

A voir sa mine déconfite après le nul concédé in extremis par les siens contre les Brésiliens de Palmeiras (2-2), mardi, on se doute que l'octuple Ballon d'Or (38 ans) aurait sûrement préféré éviter de se frotter aux Parisiens en 8e de finale du Mondial des clubs.

Au-delà du défi extrêmement relevé que constitue ce duel face à la meilleure équipe du Vieux Continent, «La Pulga» (la Puce) sait bien que la perspective d'affronter le PSG va forcément faire remonter à la surface une période qu'il aimerait effacer de sa mémoire.

Car pour l'astre albiceleste, les deux saisons passées à Paris entre 2021 et 2023 se sont apparentées à un mariage contrarié, entre nostalgie de son Barcelone chéri et échecs sportifs à répétition en Ligue des champions.

Obligé de quitter la mort dans l'âme et en pleurs le Barça, étranglé par les difficultés financières, Messi a atterri en France et en Ligue 1 à contrecoeur. Les propriétaires qataris du PSG et Leonardo, le directeur sportif de l'époque, ont eux sauté sur l'occasion, voyant dans le recrutement de cette superstar une aubaine pour réaliser un nouveau coup au retentissement planétaire.

Rancune tenace

Le trio formé par Messi, Neymar et Kylian Mbappé, la fameuse MNM, faisait saliver sur le papier, mais cet empilement de vedettes payées à prix d'or aura finalement été un véritable flop avec deux éliminations en 8e de finale de C1. Ironie du sort, c'est au moment où il a abandonné cette politique «bling bling» que Paris a fini par enfin soulever la coupe aux grandes oreilles cette saison, sous les ordres de Luis Enrique, apôtre d'un football collectif, sans paillettes.

Jamais vraiment accepté par les supporters, sifflé et insulté au Parc des Princes après une sortie sans gloire en Ligue des champions en 2023 face au Bayern Munich, Messi a même connu l'affront d'être suspendu deux semaines pour une escapade non autorisée en Arabie saoudite en mai de la même année.

Il en a gardé une rancune tenace vis-à-vis du PSG et n'a jamais manqué une occasion, depuis son transfert à l'Inter Miami, de lancer des piques à l'encontre de son ex-club.

«Je suis arrivé en vivant dans un hôtel, je n'ai trouvé aucun plaisir. Ce sont deux années pendant lesquelles je n'étais pas heureux, je ne me suis pas amusé et cela a affecté ma vie de famille», a-t-il déclaré dès son installation en Floride. Des propos réitérés à de nombreuses reprises, à chaque fois qu'il a été interrogé sur son passage en France.

«L'enfer»

Neymar, qui est aussi parti de Paris à l'été 2023 après six exercices très mouvementés, lui a emboîté le pas, affirmant en septembre 2024 à la chaîne de télévision brésilienne O Globo que lui et Messi avaient «vécu l'enfer».

Messi a ensuite reproché au PSG de ne pas lui avoir organisé de célébration après son titre mondial de 2022 avec l'Argentine. «J'ai été le seul joueur, parmi les 25 autres, qui n'a pas eu de reconnaissance», a-t-il indiqué en septembre 2023.

Les dirigeants parisiens ont eux essayé de calmer le jeu, surtout depuis le sacre européen du club. Le président Nasser Al Khelaifi, tout à son euphorie d'avoir enfin gagné la C1, a ainsi rendu hommage aux anciens passés par la capitale, dont le no 10 argentin, les associant à ce succès tant attendu. «Je voudrais remercier tous les joueurs (...) Et même Neymar, Messi, Kylian, ce qu'ils ont fait pour le club, nous ne l'oublierons jamais», a-t-il dit.

L'Argentin, qui défiera dimanche plusieurs de ses anciens coéquipiers, dont certains avec qui les rapports n'ont pas toujours été empreints de grande camaraderie comme Achraf Hakimi et Vitinha, aura au moins le plaisir de revoir Luis Enrique.

C'est sous les ordres de l'Espagnol que l'attaquant a réalisé avec le FC Barcelone le triplé Ligue des champions-Liga-Coupe d'Espagne en 2015 et effectué une «remontada» restée dans les annales en C1 en 2017 contre... le PSG.