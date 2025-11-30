Porté par un triplé de Tadeo Allende, l'Inter Miami de Lionel Messi a écrasé le New York City FC 5-1 samedi en finale de la Conférence Est de MLS. La franchise floridienne visera un premier titre dans la Ligue nord-américaine la semaine prochaine.

Keystone-SDA ATS

Après dix titres de champion d'Espagne avec le FC Barcelone, puis deux en France avec le Paris SG, Lionel Messi aura l'occasion le 6 décembre, à domicile, de garnir un peu plus son immense armoire à trophées. L'Inter Miami affrontera les Vancouver Whitecaps de Thomas Müller, vainqueurs plus tard dans la journée à San Diego (3-1).

Le totem argentin a pour mission de mener Miami à son premier titre de champion afin d'embellir le chapitre américain de sa carrière, lui qui a prolongé en Floride jusqu'en 2028. Il sera hautement attendu l'été prochain pour défendre son titre avec l'Albiceleste lors du premier Mondial à 48 équipes disputé aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, même s'il n'a pas encore confirmé sa présence.

Quatre des cinq buts de Miami samedi ont été inscrits par des Argentins, présents en nombre au coup d'envoi (10 des 22 titulaires, dont 7 pour l'Inter), symbole d'une équipe bâtie autour de l'octuple Ballon d'Or et entraînée par son ami et compatriote Javier Mascherano.

Messi n'a même pas eu besoin de marquer lors du festival offensif de son équipe, qui a vu Tadeo Allende marquer deux buts très rapides (14e et 23e) avant de clore le score d'un piqué (89e) pour inscrire son 8e but lors de ces play-off (record de MLS égalé). «La Pulga» a néanmoins signé un assist sur le 3-1 de Mateo Silvetti (67e).