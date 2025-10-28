  1. Clients Privés
Mondial 2026 Participera ou pas ? Messi ne se décidera pas avant l'an prochain

ATS

28.10.2025 - 07:32

Lionel Messi a bien «toute l'envie» de disputer le Mondial 2026 avec l'Argentine. Mais il ne se décidera pas quant à une participation avant l'an prochain, a-t-il expliqué lundi.

Lionel Messi entretient le flou concernant sa participation au Mondial 2026.
Lionel Messi entretient le flou concernant sa participation au Mondial 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.10.2025, 07:32

28.10.2025, 07:39

L'octuple Ballon d'Or, âgé de 38 ans, a entretenu le flou quant à sa présence à la Coupe du monde 2026 (11 juin – 19 juillet) disputée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, lors d'un entretien avec la chaîne américaine NBC, quelques jours après sa prolongation jusqu'en 2028 avec l'Inter Miami.

«Pour dire vrai, ce serait extraordinaire de pouvoir être à la Coupe du monde. J'aimerais être en forme et jouer un rôle important pour aider ma sélection, si je suis là», a lancé le champion du monde 2022, dont le pays est qualifié pour le premier Mondial à 48 équipes.

Légende du ballon rond, Lionel Messi avait disputé en septembre avec sa sélection son dernier match à enjeu à domicile, un succès 3-0 face au Venezuela lors duquel il avait inscrit un doublé avant d'écraser quelques larmes. Il détient le record de sélections (195) et de buts (114) avec l'Albiceleste.

«Lorsque la pré-saison commencera avec l'Inter l'année prochaine j'évaluerai les choses au jour le jour et je verrai si je peux être à 100%, si je peux être utile au groupe, à la sélection, et ensuite je prendrai une décision», a-t-il expliqué.

«Evidemment j'ai toute l'envie parce que c'est un Mondial. Nous avons gagné la dernière Coupe du monde, pouvoir défendre le titre sur le terrain serait génial, car c'est toujours un rêve de jouer avec la sélection, surtout en compétition officielle», a ajouté l'Argentin dans une rare interview depuis son arrivée dans le championnat nord-américain en 2023.

