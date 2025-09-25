  1. Clients Privés
MLS Messi réalise un festival et qualifie Miami pour les play-off

ATS

25.9.2025 - 08:07

Lionel Messi a réussi un doublé et offert une passe décisive mercredi lors de la large victoire de Miami contre le New York FC (4-0). La franchise floridienne s'est qualifiée pour les play-off de MLS.

Keystone-SDA

25.09.2025, 08:07

25.09.2025, 08:32

Ce doublé permet en outre au joueur argentin de prendre seul la tête du classement des buteurs du championnat nord-américain avec 24 buts en 23 matches, soit deux de mieux que l'attaquant de Los Angeles Denis Bouanga.

L'Uruguayen Luis Suarez, qui revenait d'une suspension de trois matches pour avoir craché sur un membre du staff de Seattle, a inscrit un but sur penalty pour Miami. Le score avait été ouvert par un autre argentin, Baltazar Rodriguez.

Miami pointe à la 3e place de la conférence Est, à cinq longueurs du leader Philadelphie à deux journées de la fin de la saison régulière.

A titre individuel, Messi qui jouera les play-off de la MLS pour la deuxième fois, a enchaîné un troisième match d'affilée avec au moins un but et une passe décisive, ce qui conforte son statut de candidat au titre de MVP 2025.

