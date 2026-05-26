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Football Lionel Messi souffre d'une «fatigue musculaire»

ATS

26.5.2026 - 07:54

Lionel Messi souffre d'un «surmenage associé à une fatigue musculaire au niveau de l'ischio-jambier gauche». Son club de l'Inter Miami l'a annoncé lundi, à moins de trois semaines de la Coupe du monde.

Messi souffre de fatigue musculaire selo son club
Messi souffre de fatigue musculaire selo son club
ATS

Keystone-SDA

26.05.2026, 07:54

26.05.2026, 08:02

La veille, la vedette argentine de 38 ans avait demandé à sortir lors d'un match contre le Philadelphia Union en MLS après s'être tenu l'arrière de la cuisse gauche.

MLS. Les fans argentins retiennent leur souffle : Messi sort sur blessure !

MLSLes fans argentins retiennent leur souffle : Messi sort sur blessure !

«Après avoir subi des examens médicaux complémentaires ce lundi, le diagnostic préliminaire fait état d'un surmenage associé à une fatigue musculaire au niveau de l'ischio-jambier gauche», indique un communiqué médical de l'Inter Miami. «Le retour à l'activité physique dépendra de l'évolution de son état clinique et fonctionnel», ajoute le club.

Ces nouvelles sont plutôt rassurantes pour l'octuple Ballon d'Or, le communiqué ne faisant pas état d'une déchirure musculaire ou d'une autre blessure sérieuse, qui constituerait un énorme coup dur pour l'Argentine, championne du monde en titre.

Lionel Messi gère soigneusement sa charge de travail depuis son arrivée à l'Inter Miami en 2023, le staff l'ayant régulièrement exempté de matches lors de périodes de calendrier particulièrement chargées. Il a fait plusieurs tours à l'infirmerie ces dernières années en raison de problèmes aux ischio-jambiers.

Le Mondial 2026, coorganisé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, démarrera le 11 juin et s'étendra jusqu'au 19 juillet. Les Argentins, dans le groupe J avec l'Algérie, la Jordanie et l'Autriche, y défendront leur couronne conquise en 2022 au Qatar à partir du 16 juin.

S'il figurait dans la liste finale du sélectionneur Lionel Scaloni, Messi prendrait part à son sixième Mondial.

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