Le capitaine Lionel Messi, remplaçant au coup d'envoi, «aurait pu jouer 90 minutes» contre la Jordanie (3-1) «mais il a préféré que ses coéquipiers aient du temps de jeu», a assuré le sélectionneur de l'Argentine Lionel Scaloni.

Mondial 2026 - Groupe J «Cela en dit long sur lui»: Scaloni salue le geste de Messi

L'entraîneur des champions du monde a procédé à neuf changements dans son onze de départ par rapport au match précédent, gagné 2-0 contre l'Autriche sur un doublé de Messi, devenu alors meilleur buteur de l'histoire en Coupe du monde.

Questionné sur la nouvelle performance du capitaine, auteur du dernier but samedi vingt minutes après son entrée en jeu, Scaloni a répondu se trouver dans «une situation un peu inconfortable» face à cette question car il «ne sait plus quoi dire».

«La seule chose que je peux ajouter, c'est qu'aujourd'hui il aurait pu jouer 90 minutes et peut-être continuer d'alimenter cette légende, mais il a préféré que ses coéquipiers aient du temps de jeu. Il a préféré penser à la suite et cela en dit long sur lui. Il ne pense pas tant que ça aux choses dont tout le monde parle», a dit le sélectionneur en conférence d'après-match.

«Il prend du plaisir»

A 39 ans, Messi a inscrit son sixième but au Mondial 2026, sur un coup franc direct. Il s'agit de son dix-neuvième but en six éditions de Coupe du monde, un record.

«Je suis vraiment très heureux pour lui, pour la période qu'il traverse actuellement, a commenté le milieu Giovani Lo Celso devant des journalistes en zone mixte. Ce qui me touche le plus, c'est de voir à quel point il prend du plaisir. Au final, nous, derrière, on le soutient, mais franchement, le voir jour après jour, c'est émouvant et ça donne vraiment la pêche».

Lo Celso, premier buteur du match, faisait partie des neuf joueurs bénéficiaires de la rotation, au coup d'envoi.