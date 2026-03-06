  1. Clients Privés
Mondial 2026 100'000 policiers et militaires : le Mexique veut une sécurité béton

ATS

6.3.2026 - 17:05

Les autorités mexicaines ont annoncé vendredi que près de 100'000 membres des forces de sécurité (militaires, policiers et agents privés) seraient déployés pour garantir la sécurité des matches du Mondial 2026 prévus au Mexique.

Des membres de l'armée mexicaine montent la garde près du cimetière Recinto de la Paz à Zapopan, au Mexique, le 2 mars 2026 (Illustration).
Des membres de l'armée mexicaine montent la garde près du cimetière Recinto de la Paz à Zapopan, au Mexique, le 2 mars 2026 (Illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.03.2026, 17:05

Le pays est victime d'une récente flambée de violences depuis la mort d'un des barons de la drogue.

Quel héritier?. Mexique : la succession d’El Mencho fait redouter une escalade de violences

Quel héritier?Mexique : la succession d’El Mencho fait redouter une escalade de violences

Le Mexique accueillera 13 matches de la Coupe du monde co-organisée avec les Etats-Unis et le Canada. Quatre parties sont notamment prévues à Guadalajara, berceau du cartel de Jalisco Nueva Generacion dont le chef, Nemesio «El Mencho» Oseguera, a été tué le 22 février lors d'une opération des forces fédérales.

Les Mexicains traumatisés. «On était enfermés, complètement paniqués»

Les Mexicains traumatisés«On était enfermés, complètement paniqués»

