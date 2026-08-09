Michael Frey a réussi son retour au Royal Antwerp. Le Bernois de 32 ans a inscrit un doublé dès son premier match.

Michael Frey est retourné au Royal Antwerp après un court passage à GC la saison dernière.

Frey a été le héros d'un succès 2-1 remporté en ouverture de saison contre Beveren. Il a égalisé à la 62e minute et a fait basculer le match grâce à son deuxième but, inscrit à quatre minutes de la fin.

Frey avait déjà évolué à Anvers de 2021 à 2023, où il avait inscrit 33 buts en 69 matches. Lors de la deuxième partie de la saison dernière, il a joué pour Grasshopper.

Après un seul but en 12 rencontres de Super League, l'ancien international junior suisse avait résilié prématurément son contrat avec le club le plus titré de Suisse, qui courait jusqu'en juin 2028.