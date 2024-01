Michael Frey poursuit sa carrière en Angleterre. L'attaquant de 29 ans a signé avec le club de deuxième division des Queens Park Rangers.

Frey était dernièrement sous contrat avec le Royal Antwerp en Belgique, mais ne jouait plus à la suite d'une mésentente avec la direction du club. Le Bernois a disputé son dernier match officiel en mai 2023 avec Schalke 04 lors de son prêt en Bundesliga.

Les Queens Park Rangers évoluent en Championship depuis 2015 et luttent cette saison pour le maintien. Après 29 journées, l'équipe de l'entraîneur Marti Cifuentes occupe l'antépénultième place, ce qui la place en position de relégable.

Pour l'ancien joueur d'YB, de Lucerne et de Zurich, il s'agit du sixième pays dans lequel il évolue après la Suisse, la France (Lille), la Turquie (Fenerbahce), l'Allemagne (Nuremberg et Schalke) et la Belgique (Waasland-Beveren et Royal Antwerp).

