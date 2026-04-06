Par ses dribbles imprévisibles, ses frappes enroulées et un travail acharné à l'entraînement, Michael Olise attire les comparaisons élogieuses. Mélange d'Arjen Robben et de Kevin De Bruyne, il est devenu l'un des joueurs offensifs clé d'un Bayern affamé.

Michael Olise s’impose au Bayern avec un style hybride. IMAGO/Beautiful Sports

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Mardi (21h00), Michael Olise va connaître son premier classique européen contre le Real Madrid, sur la pelouse de Santiago Bernabeu en quarts de finale aller de la Ligue des champions, nouvelle étape dans son éclosion express au Bayern en deux saisons.

Avant de quitter la maison munichoise au printemps 2025 après un quart de siècle passé au club, Thomas Müller avait tenu à rassurer les supporters du Bayern: non, Michael Olise n'est pas le tube d'une saison, impressionné par la constance affichée par l'international français dans ses performances.

Douze mois plus tard, Olise a déjà dépassé ses impressionnantes statistiques de la saison passée. Samedi, pour renverser la rencontre à Fribourg (victoire 3-2 après avoir été mené 2-0), il a réussi sa 18e passe décisive en Bundesliga, à trois unités du record en une saison de Thomas Müller (21, 2019/20).

Toutes compétitions confondues, et en prenant en compte les penalties provoqués, il en est à 28, de loin le meilleur en Europe, cinq de plus que sur l'ensemble de son exercice 2024/25.

Contrairement à l'équipe de France, où il évolue au coeur de l'animation offensive, il est positionné sur l'aile droite du Bayern, où il fait vivre un calvaire aux défenseurs adverses par ses dribbles avec élégance et nonchalance, et une alchimie parfaite avec le latéral droit autrichien Konrad Laimer.

«La barre au plus haut niveau»

Lors de la démonstration en huitième de finale aller à Bergame (6-1), Olise a multiplié son mouvement signature, repiquant dans l'axe et déclenchant sa frappe du pied gauche après une ou plusieurs feintes de tir. A la clef, deux buts et des similitudes assez flagrantes avec Arjen Robben.

«Ce qui rend Michael si spécial, c'est sa mentalité. De ce point de vue, je ne peux que le comparer à Kevin De Bryune. Ce qui agace Michael à l'entraînement, j'ai la sensation de voir un petit Kevin, ce que Michael exige, les détails de sa dernière passe», a expliqué l'entraîneur du Bayern Vincent Kompany vendredi en conférence de presse.

«Ce qu'il fait quand il tire, quand il dribble avec le pied droit et le gauche, la façon dont il analyse tout, j'ai le sentiment que j'ai déjà vécu cela avec un joueur», a ajouté le technicien belge. «Il met la barre au plus haut niveau à chaque fois, c'est la raison pour laquelle il s'améliore, et pour laquelle il peut encore devenir meilleur».

Brillant et omniprésent aux quatre coins de la pelouse, ce qui lui permet d'être le deuxième joueur le mieux noté de Bundesliga par le bi-hebdomadaire Kicker, Olise se fait bien plus discret en dehors du terrain.

«Dans le vestiaire, il est à l'opposé de l'image que le public peut avoir de lui. Il fait beaucoup de blagues, il a un grand sens de l'humour, et il est très actif au sein de l'équipe», a assuré la nouvelle pépite du Bayern, Lennart Karl, dans un entretien accordé à l'hebdomadaire Sport-Bild pendant la fenêtre internationale.

Ses performances ont fait grimper sa valeur marchande en flèche (140 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt, la plus élevée d'un joueur du Bayern), et plusieurs grands clubs l'ont déjà ciblé, ce qui laisse le club bavarois de marbre, où Olise est engagé jusqu'en 2029.

«Ce sont des rumeurs qui font rire tout le monde au club. Il a encore trois ans de contrat. Les gens vont au stade pour des joueurs comme lui», a commenté Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance du Bayern, au quotidien espagnol AS.