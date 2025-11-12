  1. Clients Privés
Equipe de Suisse Michel Aebischer veut retrouver son ancien statut

par Lucien Willemin

12.11.2025 - 19:17

Michel Aebischer a changé d'air, mais pas de cap. Le Fribourgeois qui s'épanouit désormais à Pise, veut retrouver le statut qui lui avait permis de se révéler au grand public lors de l'Euro 2024.

Michel Aebischer : «En Italie, la fondue me manque un peu»

Michel Aebischer : «En Italie, la fondue me manque un peu»

Qui sera titularisé aux côtés de Granit Xhaka dans l'entrejeu de l’équipe de Suisse ? Et si c’était Michel Aebischer ? Le Fribourgeois de Pise, en Serie A italienne, a répondu aux questions des journalistes mercredi matin à Lausanne.

12.11.2025

Keystone-SDA, par Lucien Willemin

12.11.2025, 19:17

Il ne faut pas l'oublier, Michel Aebischer a été l'un des grands artisans de la parenthèse enchantée de l'été 2024. En Allemagne, où l'équipe de Suisse avait atteint les quarts de finale, le Singinois avait été l'un des hommes les plus utilisés par Murat Yakin.

Alors qu'il ne comptait jusqu'alors qu'une poignée de titularisations sous le maillot helvétique, il s'était approprié le poste de piston gauche que lui avait confié l'industrieux sélectionneur. Buteur contre la Hongrie en ouverture, passeur décisif contre l'Allemagne et l'Italie, Michel Aebischer n'avait manqué que la funeste séance de tirs au but contre l'Angleterre.

Deux trajectoires opposées

Le joueur formé au FC Heitenried était devenu le visage fribourgeois de la séduisante équipe de Suisse de Murat Yakin. Il n'a toutefois pas suivi la même trajectoire ascendante que son homologue vaudois et coéquipier à Bologne, Dan Ndoye.

Un an plus tard, ce dernier a profité d'une saison pleine, ponctuée d'un but victorieux en finale de la Coupe d'Italie, pour filer en Premier League, à Nottingham, devenant au passage le deuxième joueur Suisse le plus cher de l'histoire. Michel Aebischer, lui, a perdu sa place de titulaire chez les Rossoblù après une blessure aux adducteurs, et a dû se résoudre à rejoindre un club moins concurrentiel.

«Mon rôle à Bologne ne me convenait plus», explique-t-il depuis Lausanne, où la Suisse se prépare avant d'affronter la Suède dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. «Je voulais retrouver un statut plus important et accumuler les minutes. C'est pour ça que j'ai changé d'air.»

Qualifs Mondial 2026. La Suisse réunie à Lausanne avec toutes les cartes en main

Qualifs Mondial 2026La Suisse réunie à Lausanne avec toutes les cartes en main

Leader en Toscane

Ce nouveau rôle, Michel Aebischer l'a obtenu au Pise Sporting Club, promu cet été en Serie A. «Il y a beaucoup de jeunes autour de moi, à qui je peux apprendre des choses», apprécie le milieu de terrain de 28 ans, l'un des joueurs les plus expérimentés de sa nouvelle équipe.

Lorsqu'un journaliste lui demande si Bologne, qui jouait la Ligue des champions la saison dernière, n'était tout simplement pas devenu «trop grand pour lui», le Fribourgeois répond avec sérénité: «Je ne pense pas. Je vous rappelle que j'ai été capitaine. (réd: plusieurs matches lors de la saison 2023/24). Et puis il y a eu un nouvel entraîneur, Vincenzo Italiano, qui changeait les titulaires à chaque match.»

A Pise, où son prêt pourrait devenir définitif si le club venait à se maintenir en Serie A, il regoûte à une certaine forme de stabilité. La formation toscane, qui a connu plusieurs faillites dans son histoire centenaire, a retrouvé l'élite du calcio pour la première fois depuis 1991.

Le remplaçant de Freuler?

Michel Aebischer veut désormais aussi renouer avec son ancien statut en équipe de Suisse, et tout faire pour vivre un deuxième Mondial. «Il n'y a rien de plus gros que la Coupe du monde pour un footballeur. Tous les meilleurs y seront. C'était un rêve d'y aller la première fois. Désormais, c'est un objectif», assure-t-il.

Avec les nombreux forfaits qui ont miné le milieu de terrain helvétique, l'homme aux 34 sélections (2 buts) devrait avoir l'occasion de s'illustrer samedi à Genève. Il connaît mieux que quiconque le rôle de l'ombre du grand absent Remo Freuler, qu'il a longtemps côtoyé à Bologne.

Equipe de Suisse. «Je suis prêt» - Johan Manzambi, de joker à titulaire chez lui à Genève ?

Equipe de Suisse«Je suis prêt» - Johan Manzambi, de joker à titulaire chez lui à Genève ?

Murat Yakin le tient en tout cas toujours en haute estime. La preuve, Michel Aebischer a été l'un des premiers remplaçants à entrer en jeu lors des deux victoires de la Suisse en septembre, contre le Kosovo et la Slovénie. Et son absence du cadre en octobre n'était due qu'à une légère blessure sans gravité.

