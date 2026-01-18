  1. Clients Privés
Football Michel Platini dégomme Gianni Infantino : «Il a viré autocrate»

Nicolas Larchevêque

18.1.2026

L'ancien patron de l'UEFA Michel Platini a violemment attaqué le président de la FIFA Gianni Infantino, l'accusant d'avoir «viré autocrate depuis la pandémie» de Covid-19, dans un entretien publié jeudi dans The Guardian.

Michel Platini (ici en 2015 à l'UEFA) a violemment attaqué le président de la FIFA Gianni Infantino.
Michel Platini (ici en 2015 à l’UEFA) a violemment attaqué le président de la FIFA Gianni Infantino.
imago images/Ulmer

Agence France-Presse

18.01.2026, 08:26

«C'était un bon numéro deux, mais pas un bon numéro un. Il a très bien travaillé à l'UEFA, mais il a un problème: il aime les riches et les puissants, ceux qui ont de l’argent. C'est dans sa nature. Il était comme ça en tant que numéro deux, mais à l'époque, il n'était pas le patron. Malheureusement, Infantino a viré autocrate depuis la pandémie», a déclaré l'ancien no 10 des Bleus à propos du dirigeant italo-suisse, qui était son secrétaire général entre 2009 et 2015 quand il officiait à la tête de l'instance européenne (2007-2015).

«Il y a moins de démocratie qu'à l'époque de Blatter (président de la FIFA entre 1998 à 2015, ndlr). On peut dire ce qu'on veut de Blatter, mais son principal problème était qu'il voulait rester à la FIFA à vie. C'était une bonne personne pour le football», a poursuivi le triple Ballon d'Or.

FIFAgate. Un dossier clé du scandale FIFA sur le point d'être abandonné

FIFAgateUn dossier clé du scandale FIFA sur le point d’être abandonné

Platini s'oppose frontalement depuis plusieurs années à Gianni Infantino et à son entourage, qu'il soupçonne de l'avoir évincé de la course à la présidence de la FIFA en 2015 en alertant le parquet suisse sur un paiement suspect de 2 millions de francs suisses (1,8 million d'euros). Ce versement a été réalisé par la FIFA sur ordre de son président de l'époque Sepp Blatter à l'attention de Michel Platini en 2011, sans justification écrite.

Accusés notamment d'escroquerie, MM. Blatter et Platini ont été définitivement acquittés en 2025 par la justice suisse. Platini avait également été suspendu huit ans de toute activité dans le football par la commission d'éthique de la FIFA, une sanction ramenée à six ans en appel puis à quatre ans par le Tribunal arbitral du sport (TAS). Fin novembre, Platini a déposé plainte contre trois anciens dirigeants de la FIFA pour diffamation.

Football. «Platoche» attaque en justice trois ex-membres de la FIFA

Football«Platoche» attaque en justice trois ex-membres de la FIFA

«Un groupe de personnes a décidé de me tuer.»

«J'étais destiné à devenir président de la FIFA, a-t-il dit. Tout ça s'est passé parce qu'ils ne le voulaient pas. Cette suspension était une grave injustice et, au final, c'était politique. Un groupe de personnes a décidé de me tuer.»

«Ces dix dernières années ont été très compliquées à cause des souffrances de ma famille: ils voient ce qui se dit dans les journaux, ce que les gens disent de moi, le débat international. Mais je ne me suis jamais soucié du verdict final car je savais que j’étais innocent, je savais qu’au final, il n’y aurait rien. Je me suis toujours senti en paix avec moi-même», a aussi expliqué Platini, âgé de 70 ans.

