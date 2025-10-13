La défenseuse Millie Bright a annoncé lundi sa retraite internationale, à 32 ans et après 88 sélections avec l'Angleterre. Elle souhaite ainsi se «consacrer pleinement» à Chelsea.

9 years. 88 caps. Endless memories. ❤️



Millie Bright has announced her retirement from international football.



Congratulations on an amazing #Lionesses career, Millie! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — Lionesses (@Lionesses) October 13, 2025

Keystone-SDA ATS

L'arrière centrale, capée pour la première fois en septembre 2016, a été une des actrices principales de l'Euro 2022 remporté à domicile. Elle a aussi mené les Lionesses en finale du Mondial 2023 avec le brassard autour du bras. La capitaine de Chelsea s'était mise en retrait de la sélection juste avant l'Euro 2025 remporté par les Anglaises, se disant incapable de se donner «à 100% mentalement ou physiquement».

«Millie restera à jamais une légende anglaise pour tout ce qu'elle a apporté à son pays, et je ne trouverai jamais assez de mots pour louer son influence pendant mon mandat», a salué la sélectionneuse Sarina Wiegman dans un communiqué de la fédération.