Lionel Messi a marqué lors du succès 3-1 de l'Inter Miami face aux Seattle Sounders en MLS. Les Floridiens ont ainsi pris une petite revanche après la finale de Leagues Cup perdue contre Seattle.

Messi scores his 20th goal of the season. 💥



On a dime from Jordi Alba. 🤝 pic.twitter.com/DKjtFml4oL — Major League Soccer (@MLS) September 17, 2025

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

L'Argentin âgé de 38 ans s'est signalé avec une passe décisive pour son ancien compère de Barcelone Jordi Alba (12e) avant de marquer son 20e but de la saison en championnat à la 41e à la réception d'un centre d'Alba.

Les Sounders avaient remporté 3-0 face à l'Inter la finale de Leagues Cup le 31 août. Le match s'était achevé par une bagarre lors de laquelle Luis Suarez avait craché sur un membre du staff adverse.