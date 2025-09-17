  1. Clients Privés
MLS Lionel Messi et Inter Miami prennent une petite revanche

ATS

17.9.2025 - 08:05

Lionel Messi a marqué lors du succès 3-1 de l'Inter Miami face aux Seattle Sounders en MLS. Les Floridiens ont ainsi pris une petite revanche après la finale de Leagues Cup perdue contre Seattle.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

17.09.2025, 08:05

17.09.2025, 08:08

L'Argentin âgé de 38 ans s'est signalé avec une passe décisive pour son ancien compère de Barcelone Jordi Alba (12e) avant de marquer son 20e but de la saison en championnat à la 41e à la réception d'un centre d'Alba.

Les Sounders avaient remporté 3-0 face à l'Inter la finale de Leagues Cup le 31 août. Le match s'était achevé par une bagarre lors de laquelle Luis Suarez avait craché sur un membre du staff adverse.

Leagues Cup. L'Inter Miami perd, Luis Suarez crache sur un membre du staff adverse

Leagues CupL'Inter Miami perd, Luis Suarez crache sur un membre du staff adverse

