L'attaquant vedette égyptien Mohamed Salah, libre depuis son départ de Liverpool, est arrivé mercredi à Istanbul pour s'engager avec le club turc de Trabzonspor.

Le joueur de 34 ans a atterri aux alentours de 12H00 (09H00 GMT) à l'aéroport Atatürk d'Istanbul, avant d'être accueilli à l'extérieur par des centaines de supporters en délire, ont constaté des journalistes de l'AFP.

«J'arrive directement du boulot, je travaille de nuit et je suis prêt à enchaîner une deuxième nuit blanche pour Mohamed Salah», a déclaré à l'AFP Abdul Kerim Yervan, un supporteur de Trabzonspor, près d'une banderole qualifiant l'Egyptien de «don d'Allah».

Le club de Trabzon (nord-est), qualifié pour les barrages de la Ligue Europa, avait annoncé mardi avoir entamé des «négociations» avec la superstar égyptienne, qui a quitté Liverpool après neuf saisons et autant de trophées avec les Reds.

Dernière étape avant la signature

Salah doit passer une visite médicale mercredi à Istanbul avant de s'envoler vers Trabzon en fin de journée.

L'ailier droit, qui va signer un contrat de deux saisons dont une en option, percevra 17 millions d'euros par an, selon plusieurs médias turcs.

Des chiffres qui donnent le vertige

Sacré champion de Turquie pour la dernière fois en 2022, Trabzonspor est le seul club d'Anatolie à tenir tête à Galatasaray, Fenerbahçe et Besiktas, les trois grandes écuries stambouliotes.

Salah a acquis le statut de légende avec la sélection égyptienne (68 buts en 121 sélections), qui a atteint les 8e de finale du Mondial-2026, et à Liverpool, avec 257 buts et 123 passes décisives en 442 matches toutes compétitions confondues.

Arrivé de l'AS Rome en 2017, Salah a notamment remporté deux Premier League et une Ligue des champions avec les Reds.

«The Egyptian King», comme il est surnommé en Angleterre, a toutefois réalisé une ultime saison très éloignée de ses standards habituels, sans que sa popularité ne s'en trouve amoindrie sur les rives de la Mersey ou du Nil.