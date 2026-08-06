L'attaquant vedette égyptien Mohamed Salah s'est engagé jeudi pour deux saisons avec le club turc de Trabzonspor. Ceci après neuf saisons et autant de trophées en Angleterre à Liverpool.

Le joueur de 34 ans a signé «un contrat d'une durée de deux ans», a annoncé Trabzonspor, qui disputera fin août les barrages de l'Europa League.

Deuxième joueur le mieux payé de la Premier League la saison passée, Salah percevra 17 millions d'euros par an hors prime de performance, un record pour le championnat de Turquie, a précisé son nouveau club dans un communiqué. L'ailier droit percevra en outre 20% sur les ventes des maillots et produits dérivés à son nom écoulés par le club turc, a détaillé ce dernier.

Le capitaine de l'équipe d'Egypte, accueilli en héros par des milliers de supporters mercredi à Trabzon, doit participer jeudi soir à une «cérémonie de signature» en présence de supporters dans le stade de Trabzonspor.

«Partout où je vais, je gagne – ou j'essaie de gagner – quelque chose... J'espère que nous pourrons accomplir de belles choses en championnat et en Coupe d'Europe aussi», a déclaré mercredi le nouveau numéro 10 de Trabzonspor qui, après l'Egypte, Bâle, l'Italie et l'Angleterre, va découvrir un cinquième championnat.

L'ex-roi d'Anfield a inscrit 257 buts en 442 matches sous le maillot de Liverpool, avec lequel il a remporté deux Premier League et une Ligue des champions. Sa dernière saison avec les Reds a toutefois été très éloignée de ses standards habituels, sans entamer sa popularité.

Sacré champion de Turquie pour la dernière fois en 2022, Trabzonspor est le seul club d'Anatolie à tenir tête à Galatasaray, Fenerbahçe et Besiktas, les trois grandes écuries stambouliotes.