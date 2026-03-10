  1. Clients Privés
Sepp Blatter «Mon médecin dit qu'avec ce cœur, je pourrais devenir centenaire»

Clara Francey

10.3.2026

Sepp Blatter célèbre ce mardi 10 mars son 90ᵉ anniversaire. Avant ce grand événement, l’ancien président de la FIFA s’est confié en exclusivité à blue Sport.

Sepp Blatter fête ce mardi 10 mars 2026 ses 90 ans.
Sepp Blatter fête ce mardi 10 mars 2026 ses 90 ans.
zVg

Michael Wegmann

10.03.2026, 13:30

10.03.2026, 13:33

Sepp Blatter, comment allez-vous fêter vos 90 ans ?

«À Viège, là où tout a commencé. Je me réjouis de passer du temps avec ma famille et mes proches mardi dès 17 heures. Mais avant 21 heures, ce sera fini, nous n'avons vingt ans ! L’invitée la plus importante est aussi l’hôtesse : ma fille Corinne. C’est volontairement une fête intime, avec environ 70 à 80 personnes.»

Comment vous sentez-vous ?

«Mentalement, je vais très bien. Physiquement, en athlétisme, je ne me qualifierais probablement pas pour les Jeux olympiques, mais en tant que joueur de sudoku, j’aurais sûrement une médaille !»

Quels sont vos souhaits pour cet anniversaire ?

«Je souhaite que se réalise ce que j’ai formulé le 1er novembre 2025 comme nouveau credo familial : vivons tous dans la paix et l’amour, et oublions haine, jalousie et envie.»

Avez-vous prévu de vous faire un cadeau à vous-même ?

«Le cadeau, c’est de pouvoir être avec mes proches. Plus tard dans le mois, je ferai un apéritif pour mes amis zurichois à mon domicile.»

Quel est le plus beau cadeau que vous ayez jamais reçu ?

«Avoir pu transformer ma grande passion, le football, en métier. Mon père avait d’ailleurs déchiré mon premier et unique contrat pro avec le Lausanne-Sport en me disant : «Avec ça, tu ne gagneras jamais d’argent.» Il s’est trompé.»

Quels sont vos objectifs pour les prochaines années ?

«Que la vie continue encore quelques années, mais combien, nous ne le savons pas. Mon médecin dit qu’avec mon cœur, je pourrais atteindre les 100 ans, mais il me conseille de ne pas en faire trop.»

Qu’est-ce qui vous procure le plus de joie actuellement ?

«Atteindre l’âge magique de 90 ans dans le football, et rester une personne encore demandée, probablement même plus populaire que le président actuel de la FIFA (rires).»

Football. «Il a toujours été très fan des gens riches» - Platini dézingue Infantino

Football«Il a toujours été très fan des gens riches» - Platini dézingue Infantino

Quand vous regardez vos 90 ans, de quoi êtes-vous le plus fier ?

«De ma famille : ma fille Corinne, son mari Dominik et ma petite-fille Selina. Et d’avoir contribué à faire du football un événement socioculturel mondial.»

De quoi vous repentez-vous le plus ?

«On ne peut pas remonter le temps, donc il n’y a pas de raison de regretter. Comme le disait Édith Piaf : «Non, je ne regrette rien.»»

Votre souvenir d’enfance le plus ancien ?

«Ma mère, dont j’étais le préféré. Et mon père, qui a travaillé 40 ans chez Lonza et a été mobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale.»

Vous étiez un élève brillant ?

«Oui, car j’ai toujours été petit et frêle, je devais m’imposer avec ma tête et ma parole. Mon arme a toujours été le langage et l’argumentation.»

Vous étiez le dirigeant sportif le plus puissant du monde. Quelle personnalité auriez-vous aimé rencontrer et que lui auriez-vous dit ?

«Je n’ai jamais été «fonctionnaire», ce qui me donnait mal à la tête. Je suis un footballeur dans l’âme et j’ai été un manager sportif moderne. La personnalité la plus importante que j’ai pu rencontrer est Nelson Mandela. Je l’ai remercié pour tout ce qu’il a fait pour l’humanité. Une phrase de lui m’a marqué : «Il faut pardonner, mais ne pas oublier.»»

Qui vous manque le plus ?

«Ma mère. D’ailleurs, mon mot de passe informatique porte son nom… mais ne le répétez pas !»

Avec quel credo abordez-vous cette nouvelle année de vie ?

«Chaque jour est un jour de fête. Et : prends le temps pour tes amis, sinon le temps te les enlèvera.»

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News.

«Mon médecin dit qu'avec ce cœur, je pourrais devenir centenaire»