Le ballon avec lequel Diego Maradona a marqué, notamment de la main, lors de la victoire d'anthologie de l'Argentine sur l'Angleterre au Mondial-1986 pourrait être vendu pour plus de 10 millions de dollars aux enchères fin août aux États-Unis.

Le ballon de la « main de Dieu » estimé à plus de 10 millions de dollars.

Plus de 10 millions espérés Mondial 1986 : le ballon de la «main de Dieu» s'annonce historique aux enchères

La vente organisée par la maison américaine Heritage Auctions se tiendra du 21 au 23 août. Son estimation dépasse les 10 millions de dollars, tandis que le prix de départ a été fixé à 2,5 millions. Le maillot porté par la star argentine lors de ce quart de finale avait déjà été vendu pour un montant record de 9,3 millions de dollars en 2022. Le ballon avait lui aussi été proposé aux enchères en 2022 puis en 2023, sans dépasser les 2 millions de dollars.

Un match entré dans la légende

Cette rencontre, disputée quatre ans après la guerre des Malouines, a profondément marqué l'histoire du football. À la 51e minute, Diego Maradona a inscrit son célèbre but de la « main de Dieu », avant de signer, quatre minutes plus tard, un chef-d'œuvre en traversant presque tout le terrain pour éliminer la défense anglaise. L'Argentine s'était ensuite imposée 2-1 avant de remporter la Coupe du monde.

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Une authentification décisive

Selon Heritage Auctions, l'arbitre tunisien Ali Bennaceur a confirmé dans une lettre rédigée en 2023 qu'il avait récupéré l'unique ballon utilisé durant la rencontre. Conservé pendant plus de trente ans et signé par ses arbitres assistants, il a ensuite été authentifié par deux sociétés spécialisées grâce notamment à des analyses photographiques.