Canada, Qatar et un barragiste : la Suisse plutôt bien lotie !

La Suisse n'a de loin pas été malheureuse lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 à Washington. Dans le groupe B, elle affrontera en effet le Canada, le Qatar et un barragiste, qui pourrait être l'Italie.

𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 𝐁 | 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩



🇨🇦 Canada

❓ Euro Play-Off A

🇶🇦 Qatar

🇨🇭 Switzerland pic.twitter.com/U31cVaYfZq — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 5, 2025

Keystone-SDA ATS

Murat Yakin et ses hommes peuvent avoir le sourire. Une fois encore, la Suisse (17e au classement FIFA) a évité de tomber sur des adversaires trop redoutables. «C'est un groupe attractif et faisable», a réagi le sélectionneur. «Maintenant que le tirage a été effectué, nous devons planifier notre voyage, et chercher le camp de base idéal.»

Le Canada (FIFA 27) était de loin l'équipe la plus abordable dans le chapeau 1. Le pays à la feuille d'érable disputera sa troisième Coupe du monde après 1986 et 2022. Ses joueurs les plus connus sont le capitaine Alphonso Davies (Bayern Munich) et Jonathan David (Juventus).

Pas un épouvantail

Pour sa part, le Qatar (FIFA 51) ne figurait pas parmi les épouvantails du chapeau 3. En 2022 chez eux, les Qataris avaient perdu leurs trois matches. Ils sont dirigés depuis le printemps 2025 par l'Espagnol Julen Lopetegui. Avec 12 buts, Almoez Abdulla a été le meilleur buteur des qualifications asiatiques.

Le troisième opposant des Helvètes sera le vainqueur du play-off A de l'UEFA. En l'occurrence, quatre pays vont se disputer la qualification: Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles et Bosnie-Herzégovine. Après avoir manqué les deux dernières éditions du Mondial, la Squadra azzurra voudrait éviter un nouvel échec. L'Italie est quand même un quadruple vainqueur de la Coupe du monde (1934, 1938, 1982, 2006)...

Premier match de la Suisse le 13 juin

Les Suisses entameront leur parcours dans les trois premiers jours de la compétition, a priori le 13 juin à San Francisco. Ils joueront au Canada et sur la côte est des Etats-Unis. Le calendrier sera publié samedi à 18h00 par la FIFA.

Concernant les autres groupes, la France (groupe I) a hérité de la Norvège d'Erling Haaland, épouvantail du chapeau 3. Les Bleus retrouveront aussi le Sénégal, qui les avait surpris lors de la Coupe du monde 2002. Leur quatrième adversaire sera l'Irak, la Bolivie ou le Suriname.

L'Angleterre devra aussi se méfier dans le groupe L. Les Three Lions seront aux prises avec la toujours redoutable Croatie et avec le Ghana. Le Panama ne devrait par contre pas leur procurer des insomnies.

Entrée en matière aisée pour l'Argentine

L'Argentine de Lionel Messi, tenante du titre, affrontera l'Autriche, l'Algérie et la Jordanie dans le groupe J. Une entrée en matière a priori pas trop délicate pour l'Albiceleste.

Le match d'ouverture, prévu le 11 juin, mettra aux prises le Mexique et l'Afrique du Sud à Mexico. Ce sera un remake de la première rencontre de l'édition 2010 en Afrique du Sud. Il y avait alors eu 1-1.

Un autogoal de la FIFA

Cette cérémonie s'est avérée interminable – il a fallu presque 90 minutes pour passer au tirage au sort!- entre discours, interviews, intermèdes musicaux et opérations de communication n'ayant rien à voir avec le sport.

La remise d'un «prix de la paix de la FIFA» au président américain Donald Trump a notamment laissé une impression plus que gênante: un vrai autogoal de la part de Gianni Infantino et la Fédération internationale.

Déclarations complètes

Murat Yakin : «Pour nous, c'est vraiment un groupe très attractif. On va jouer contre la Canada, l'un des pays organisateurs. On a vu au dernier Mondial comme ils sont forts. Le Qatar, c'est l'une des surprises parmi les qualifiés. On va bien les observer d'ici le début du tournoi. Nous allons affronter des adversaires solides, mais ce groupe est faisable.»

Pierluigi Tami : «Nous connaissons le Canada, qui dispose d'une très forte équipe. On connaît moins le Qatar, mais nous allons nous renseigner soigneusement. Le premier objectif sera comme toujours de sortir du groupe. Si on arrive à confirmer nos performances des qualifications sur les pelouses de la Coupe du monde, nous pouvons nous montrer confiants.»