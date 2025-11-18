  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football Mondial 2026: Embolo et la Suisse iront «le plus loin possible»

ATS

19.11.2025 - 00:34

Mondial 2026: Embolo et la Suisse iront «le plus loin possible» - Gallery
Mondial 2026: Embolo et la Suisse iront «le plus loin possible» - Gallery. Breel Embolo et l'équipe de Suisse iront en Amérique du Nord avec beaucoup d'ambition.

Breel Embolo et l'équipe de Suisse iront en Amérique du Nord avec beaucoup d'ambition.

Photo: ATS

Mondial 2026: Embolo et la Suisse iront «le plus loin possible» - Gallery. Tous les membres de la délégation suisse ont enfilé un t-shirt spécial à l'issue du match.

Tous les membres de la délégation suisse ont enfilé un t-shirt spécial à l'issue du match.

Photo: ATS

Mondial 2026: Embolo et la Suisse iront «le plus loin possible» - Gallery
Mondial 2026: Embolo et la Suisse iront «le plus loin possible» - Gallery. Breel Embolo et l'équipe de Suisse iront en Amérique du Nord avec beaucoup d'ambition.

Breel Embolo et l'équipe de Suisse iront en Amérique du Nord avec beaucoup d'ambition.

Photo: ATS

Mondial 2026: Embolo et la Suisse iront «le plus loin possible» - Gallery. Tous les membres de la délégation suisse ont enfilé un t-shirt spécial à l'issue du match.

Tous les membres de la délégation suisse ont enfilé un t-shirt spécial à l'issue du match.

Photo: ATS

«Sky's the Limit»! Tel sera le mantra de l'équipe de Suisse en Amérique du Nord, où elle disputera une sixième Coupe du monde consécutive après avoir obtenu son billet mardi au Kosovo (1-1).

Keystone-SDA

19.11.2025, 00:34

Breel Embolo et la Suisse iront aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada avec l'ambition d'aller «le plus loin possible», comme l'a affirmé l'attaquant bâlois mardi dans les travées du Stade Fadil-Vokrri. L'excellente campagne livrée par la troupe de Murat Yakin cet automne permet en effet d'aborder l'année 2026 avec de belles perspectives.

A Pristina, elle a assuré l'essentiel lors d'un duel toujours particulier entre Suisses et Kosovars. «De nombreux joueurs de notre groupe ont des origines ici. On voulait gagner, mais on ne voulait surtout pas perdre, car il y avait aussi un petit record à aller chercher (réd: la Suisse n'avait plus terminé une année civile invaincue depuis 1945).»

L'avant-centre de Rennes, qui a vécu sa plus belle année avec la Suisse sur le plan statistique (7 buts en 10 matches), n'a pas hésité à parler de «match nul parfait». «Personne s'est blessé, on est qualifiés et on n'a pas trop énervé les Kosovars», a-t-il plaisanté.

Euphorie légère

Au coup de sifflet final, tous les membres de la délégation suisse ont enfilé un t-shirt spécial pour fêter la qualification avant de célébrer devant les supporters helvétiques ayant fait le déplacement. Mais à en croire Breel Embolo, l'euphorie est restée mesurée.

«Le match à Genève (réd: victoire 4-1 face à la Suède) a pas mal changé les choses au niveau des émotions. La qualification était pratiquement actée, même si ce n'était pas évident ce soir avec la pluie qui est tombée toute la journée», a repris le Bâlois.

«Les Kosovars ont bien défendu à cinq, ils ne voulaient rien nous donner, mais de notre côté, on se devait de faire le job, rien que pour respecter les gens qui ont fait le voyage jusqu'ici pour nous soutenir», a conclu Embolo.

Les plus lus

Trump s'en prend violemment à deux journalistes
Qui échangeait avec Epstein ? Les révélations secouent milieux politique et business
Le mouvement Maga du président américain montre des signes d'érosion