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Mondial 2026 Adversaire de la Suisse, le Canada dévoile sa liste

ATS

30.5.2026 - 09:15

La fédération canadienne a dévoilé sa sélection pour le Mondial 2026 vendredi. Le défenseur Alphonso Davies et l'attaquant Jonathan David font partie des 26 joueurs appelés.

Keystone-SDA

30.05.2026, 09:15

30.05.2026, 09:57

La Canada, qualifié d'office en tant que pays co-organisateur, est versé dans le groupe B avec la Suisse, la Bosnie-Herzégovine et le Qatar. Les Canadiens sont toujours en quête d'un premier succès en Coupe du monde, après n'avoir inscrit aucun point lors de leurs précédentes participations en 1986 et 2022.

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«Déterminés et intrépides»

Pour cela, le sélectionneur, l'Américain Jesse Marsch, compte particulièrement sur son capitaine Alphonso Davies, qui devrait rejoindre la sélection le 31 mai. Mais le latéral gauche du Bayern Munich, qui a fait son retour en cours de saison après une grave blessure à un genou, n'a pas retrouvé sa pleine forme, ralenti par une blessure aux ischio-jambiers.

Autre joueur important, Jonathan David est à 26 ans le meilleur buteur de l'histoire de la sélection (39 buts). Mais il a déçu cette saison à la Juventus Turin, après son éclosion à Lille.

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Le défenseur de Nice, Moïse Bombito, est également de l'aventure même s'il est à court de compétition. Il n'a plus joué depuis sa fracture à un tibia début octobre 2025 mais s'est dit récemment «à 100%».

D'autres joueurs, comme Promise David et Alfie Jones, reviennent également de blessure. Les joueurs sélectionnés «reflètent les nombreuses communautés, cultures et trajectoires qui ont fait ce pays», a affirmé Marsch dans un communiqué de Canada Soccer.

«Ils sont déterminés, intrépides et fiers de porter l'écusson du Canada sur la poitrine», a ajouté l'entraîneur-chef, qui a composé une sélection assez défensive avec neuf défenseurs, dix milieux de terrain et seulement quatre attaquants.

Face à la Suisse le 24 juin

Arrivé à son poste en 2024, l'ex-entraîneur des New York Red Bulls, Salzbourg, Leipzig et Leeds avait mené les Canadiens aux demi-finales de la Copa America 2024 pour leur première participation à la compétition.

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Le Canada jouera deux matches amicaux, contre l'Ouzbékistan le 1er juin à Edmonton et contre l'Irlande le 5 juin à Montréal, avant son entrée en lice dans le tournoi contre la Bosnie le 12 juin à Toronto. La Suisse affrontera le Canada lors de la 3e et dernière journée du tour préliminaire le 24 juin à Vancouver.

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