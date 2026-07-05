La Norvège s'est qualifiée pour les quarts de finale du Mondial 2026. A New York, elle a battu le Brésil 2-1 grâce à un doublé de l'inévitable Haaland (79e/90e). Neymar a réduit le score (100e/pen).

Haaland ouvre le score de la tête au coeur de la défense brésilienne.

Si Haaland, auteur de deux superbes réussites en fin de match, a pris une part importante dans ce succès, le gardien Nyland a été l'autre match winner des Norvégiens. Il a littéralement écoeuré les quintuples champions du monde en multipliant les arrêts.

Penalty manqué

La première mi-temps n'a pas réservé beaucoup d'émotions entre deux équipes qui n'ont pas voulu prendre de risques. Dans ces conditions, les occasions de marquer ont été rares.

Le Brésil en a eu deux, dont une énorme: un penalty accordé par la VAR pour une faute d'Ayer sur Cunha. Mais Bruno Guimaraes a vu son tir être détourné par Nyland (14e). Le portier norvégien a signé un autre arrêt décisif face à Vinicius (40e). En face, Alisson n'a dû intervenir qu'une fois, sur un essai d'Odegaard bien servi par Haaland (45e).

Endrick rate

Il a fallu attendre la 59e pour avoir une action intéressante après la pause. Une passe lumineuse de Vinicius a lancé Endrick seul face au but, mais le jeune attaquant, qui venait de relayer Cunha, a totalement manqué son affaire. Cette occasion a réveillé les Brésiliens.

Peu après, Nyland s'est encore illustré sur une volée de Rayan (62e) puis devant Bruno Guimaraes (63e). Les Norvégiens ont répliqué avec deux centres dangereux devant la cage d'Alisson, mais Haaland n'a pas pu être trouvé.

Carlo Ancelotti s'est alors décidé à miser sur le vétéran Neymar (68e), pour le plus grand plaisir des supporters brésiliens. Ce pari ne s'est pas avéré gagnant, même si la star a transformé un deuxième penalty au bout des arrêts de jeu alors que tout était déjà perdu.

Haaland signe un doublé

Ce sont les Norvégiens qui ont failli ouvrir le score sur un essai de Schjelderup bien dévié par le portier auriverde (75e). Le même joueur s'est ensuite mué en passeur pour la tête d'Haaland (79e), qui a transformé sa première vraie occasion. Rebelote à la 90e, avec un tir inarrêtable du grand avant-centre qui a plongé le Brésil dans le désespoir.

Les quintuples champions du monde devront donc encore patienter au moins quatre ans avant de partir à la conquête d'une sixième étoile. Ils n'ont plus gagné la compétition depuis 2002.

Les Norvégiens affronteront en quart de finale le vainqueur du duel entre le Mexique et l'Angleterre. Avec leur arme fatale Haaland, qui a déjà inscrit sept buts dans le tournoi, ils ont le droit de rêver...

Sur le même sujet