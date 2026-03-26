Un hôtel cinq étoiles niché en plein centre-ville: l'équipe de France a effectué un choix audacieux pour établir son camp de base à Boston pour le Mondial-2026 (11 juin-19 juillet aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada), à rebours des options privilégiées par le passé.

L’équipe de France de Didier Deschamps a effectué un choix audacieux pour établir son camp de base à Boston. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

D'habitude, l'encadrement privilégie le calme et la discrétion au moment d'opter pour son lieu de résidence au cours d'une phase finale, hormis lors de l'Euro-2021 disputé durant la pandémie de Covid-19 quand Didier Deschamps et sa troupe s'étaient notamment installés à Budapest et Bucarest.

Cette fois, les Bleus ont jeté leur dévolu sur le Four Seasons, au coeur de la métropole du Massachusetts, un établissement de grand standing à la façade en briques rouges situé en face du Common Park, coeur battant de cette cité de la côte est américaine qui risque d'être particulièrement animé l'été prochain.

Avec des matches du 1er tour prévus à East Rutherofrd dans le New Jersey (le 16 juin contre le Sénégal), à Philadelphie (le 22 juin contre un adversaire issu des barrages intercontinentaux) et à Boston (le 26 juin contre la Norvège), cette dernière ville présente des avantages indéniables en terme de logistique et de climat pour le staff, qui a préféré un hôtel ne faisant pas partie du catalogue fourni par la Fifa mais capable d'honorer toutes ses exigences.

Les Français ont obtenu de pouvoir privatiser l'hôtel pour un séjour qu'ils espèrent le plus long possible, seul le dernier des 9 étages devant rester à la disposition de quelques résidents logés à l'année.

Les Bleus, qui occupent les lieux sur deux étages depuis mardi jusqu'à jeudi soir et la fin de la première rencontre de leur tournée américaine face au Brésil à Foxborough (Massachusetts), aménageront ensuite le Four Seasons à leur guise en vue du Mondial pour le rendre le plus fonctionnel possible en fonction de leurs besoins.

Un centre d'entraînement à l'univeristé de Bentley ?

Le premier étage servira ainsi d'espace commun pour les joueurs et l'encadrement. Juste avant de pénétrer dans une immense salle à manger avec une vue imprenable sur le parc, une pièce attenante avec un bar servira de «point de ralliement» aux Bleus, selon l'expression du staff. Un coin fitness et plusieurs salles de travail seront également prévus pour les différentes structures de la délégation (médical, intendance, communication, vidéo...), qui devrait compter au total un peu moins de 100 personnes, selon une source proche de la Fédération française de football (FFF).

Pour leurs repas, les joueurs pourront aussi compter sur le chef français du Four Seasons, Patrice Martineau, qui pourra collaborer avec celui de l'équipe de France Xavier Rousseau. Pour l'hébergement proprement dit, il y aura un étage pour les joueurs et un autre pour le staff.

«On est très heureux et fiers d'avoir été choisis. C'est vraiment un honneur. J'espère que l'équipe sera satisfaite de nos services. On a l'habitude de ce type d'invités. Je n'ai pas encore croisé les joueurs, mais tout le monde a l’air vraiment adorable», a expliqué Tanya Matthews, directrice des ventes de l'établissement.

Si tout est bouclé pour le camp de base de la Coupe du monde, l'incertitude demeure en revanche au sujet du centre d'entraînement que la France utilisera au cours du tournoi. L'option du Babson College a du plomb dans l'aile pour des raisons financières et les Bleus pourraient ainsi se rabattre sur un plan B, qui pourrait être l'université de Bentley, à environ 18 km du Four Seasons.