  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial 2026 Malgré les critiques, Manuel Neuer de retour avec l’Allemagne

ATS

21.5.2026 - 13:26

Le gardien Manuel Neuer sera dans les buts de l'Allemagne lors du Mondial 2026 en Amérique du Nord. Le sélectionneur Julian Nagelsmann a officialisé son retour en équipe nationale jeudi.

Manuel Neuer disputera en Amérique du Nord son 5e Mondial.
Manuel Neuer disputera en Amérique du Nord son 5e Mondial.
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.05.2026, 13:26

21.05.2026, 13:47

Neuer, âgé de 40 ans, qui avait annoncé sa retraite internationale après l'Euro 2024 disputé à domicile, souhaite disputer une nouvelle fois un grand tournoi. Le champion du monde 2014 s'apprête ainsi à participer à sa cinquième Coupe du monde, a annoncé Nagelsmann lors de la présentation de l'équipe pour le Mondial à Francfort.

Bundesliga. Légende du Bayern, Manuel Neuer rempile pour une année

BundesligaLégende du Bayern, Manuel Neuer rempile pour une année

Le gardien avait récemment affirmé qu'il souhaitait se concentrer sur ses objectifs au Bayern Munich pour ne se décider qu'ensuite. Après avoir remporté le Championnat allemand, les Munichois visent le doublé samedi lors de la finale de la Coupe contre Stuttgart.

Critiques en Allemagne

Le retour imminent de Neuer et la rétrogradation d'Oliver Baumann qui en découle ont également suscité des critiques en Allemagne. En effet, Nagelsmann avait d'abord réagi avec agacement aux questions sur un éventuel retour, car pour lui, tout semblait clair.

Lors de la phase de poules, l'Allemagne affrontera, dans le groupe E, la Côte d'Ivoire, l'Équateur et Curaçao, qui fait ses débuts en Coupe du monde.

Sur le même thème

Mondial 2026 : une édition XXL

Mondial 2026 : une édition XXL

La Coupe du monde 2026 se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Nouveau format, 48 équipes, 104 matchs et stades gigantesques : voici pourquoi cette édition sera historique.

21.05.2026

Les plus lus

Deux enfants retrouvés seuls au Portugal
Tir mortel à la chasse: prison avec sursis pour un Vaudois
Zemmour défend Patrick Bruel : «On ne jette pas un homme comme ça»
«Le Groenland a besoin des Etats-Unis» : Washington réaffirme ses ambitions sur l'île arctique
Mauro Lustrinelli quitte le FC Thoune pour la Bundesliga