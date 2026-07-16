Il y a quatre ans, le monde entier acclamait Lionel Messi et son équipe d'Argentine, véritables héros de la Coupe du monde. Mais le vent a tourné. Voici cinq raisons pour lesquelles plus personne n'apprécie vraiment l'Argentine.

Quelle joie immense lorsque Lionel Messi a enfin brandi le trophée de la Coupe du monde en 2022 ! Le meilleur footballeur de sa génération avait remporté le dernier titre qui lui manquait. Même de nombreux supporters neutres se sont réjouis de son triomphe. Quatre ans plus tard, la situation est tout autre.

L'Argentine est de nouveau en finale. Mais au lieu de croiser les doigts pour Messi et ses coéquipiers, de nombreux supporters ne souhaitent désormais rien d’autre qu’une défaite de l’Albiceleste. Le magazine américain «Intelligencer» va même jusqu’à qualifier l’Argentine d’équipe «qui se rapproche le plus d’un méchant» lors de ce Mondial en Amérique du Nord. Comment en est-on arrivé là ? Voici cinq points qui font de l'Argentine la bête noire du tournoi.

1) La chance éternelle grâce à l'arbitre ?

Il ne se passe désormais pratiquement plus un match de l'Argentine sans que l'on parle ensuite de l'arbitre.

Lors du huitième de finale contre l'Égypte, un but des Africains a d'abord été refusé. Lionel Messi avait auparavant signalé une faute potentielle et demandé une vérification. Plus tard, un éventuel penalty en faveur de l'Égypte n'a pas été accordé. L'Argentine s'est imposée 3-2, après quoi l'Égypte a officiellement déposé une plainte auprès de la FIFA.

Le magazine américain «Intelligencer» affirme de manière provocante que l’assistant vidéo et la FIFA auraient ainsi «carrément aidé l’Argentine à endosser le rôle du méchant». Il n’existe toutefois aucune preuve d’un tel complot.

En Suisse aussi, la déception était immense après le quart de finale. Le journal anglais «Sun» a écrit après le match : «L'Argentine s'est imposée à douze contre la Suisse, réduite à dix.»

Après la victoire décisive 2-1 contre l'Angleterre, la question se pose désormais de savoir si Messi a touché son adversaire Djed Spence au pied. La scène n'a pas fait l'objet d'une analyse.

Chaque décision peut s'expliquer. Mais prises dans leur ensemble, elles s'inscrivent parfaitement dans une image que partagent de nombreux supporters : en cas de doute, l'Argentine s'en sort toujours. Même s'il n'y a aucune preuve objective à l'appui.

2) Des fautes, des fautes et encore des fautes

L'Argentine ne se contente pas de pratiquer un beau football. L'équipe maîtrise également les aspects moins reluisants de ce sport.

«Intelligencer» décrit la culture du football argentin comme un mélange de «brio et de brutalité». Aucune autre équipe n'allie avec autant de cohérence génie et impitoyabilité.

C'est Diego Maradona qui en a donné l'exemple le plus célèbre dès 1986, face à l'Angleterre. Il a d'abord marqué un but irrégulier de la main. Quelques minutes plus tard à peine, il a dribblé presque toute l'équipe anglaise dans ce qu'on appelle le «but du siècle».

L'Argentine d'aujourd'hui aime elle aussi jouer à la limite. Contre l'Angleterre, les Sud-Américains ont perturbé le rythme du match à coups de fautes, de bousculades et de buts inscrits en fin de match.

Pour les supporters argentins, c'est la mentalité de vainqueur à l'état pur. Pour les adversaires, cela donne l'impression d'une équipe qui teste sans relâche les limites de ce qu'elle peut se permettre.

3) Des provocations jusqu'au coup de sifflet final

Même après une victoire, l'Argentine est encore loin d'en avoir fini. Après la demi-finale contre l'Angleterre, Cristian Romero a d'abord célébré sa victoire juste devant Jude Bellingham. Dès le 2-1, il avait déjà crié en direction du gardien anglais Jordan Pickford. C'est alors qu'est survenue la véritable provocation.

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Les joueurs argentins ont brandi une banderole sur laquelle on pouvait lire : «Les Malouines sont argentines». Il s'agit des îles Falkland, qui ont été au cœur d'une guerre entre l'Argentine et la Grande-Bretagne en 1982. La FIFA se penche désormais elle aussi sur cette affaire.

L'ambiance était déjà tendue avant même le match. Les supporters argentins ont sifflé et couvert de leurs chants l'hymne national anglais. Les supporters anglais leur ont certes rendu la pareille par la suite. Mais ce n'est pas vraiment ainsi qu'on gagne la sympathie du public.

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Cela s'inscrit dans une tendance. Après leur triomphe lors de la Copa América 2024, des joueurs argentins ont entonné une chanson se moquant des origines africaines de nombreux joueurs de l'équipe de France. La Fédération française de football a qualifié ces propos d'«inacceptables, racistes et discriminatoires». Enzo Fernández s'est ensuite excusé pour ces propos.

Une enquête est également en cours lors de cette Coupe du monde. Lors du match contre le Cap-Vert, la star noire américaine du web IShowSpeed aurait été victime d'insultes racistes de la part d'une supportrice argentine.

Bien sûr, ces incidents ne sont pas représentatifs de l'ensemble des joueurs et des supporters. Mais ils font que les critiques dépassent largement le cadre du football.

4) L’Amérique latine souhaite voir l'Argentine échouer

Lors des Coupe du monde, il existe une règle tacite : si son propre pays est éliminé, on soutient le dernier voisin encore en lice. Avec l'Argentine, ça ne marche pas.

Le «New York Times» fait état de supporters colombiens, équatoriens et péruviens qui soutiennent désormais «n'importe quel adversaire de l'Argentine». Sur les réseaux sociaux, des blagues circulent selon lesquelles l'Argentine n'appartiendrait pas du tout à l'Amérique latine, mais serait plutôt un pays européen.

La frustration est particulièrement vive au Mexique. Aucun autre pays n'a autant brisé les rêves des Mexicains lors des Coupes du monde que l'Argentine. Le «Los Angeles Times» évoque un mélange de nationalisme, d'origine sociale et de racisme qui contribuerait à la haine envers l'Argentine.

Un présentateur de télévision argentin a encore aggravé la situation pendant cette Coupe du monde. «Je déteste les Mexicains, je les déteste du plus profond de mon âme», a-t-il déclaré. Il a également affirmé que les Mexicains n'étaient pas seulement jaloux de l'Argentine dans le domaine du football. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a qualifié ces propos d'«odieux ».

Un publicitaire argentin déclare dans une interview accordée au «LA Times» : «Nous savons que nous sommes envahissants et insupportables.»

5) Messi n'est plus depuis longtemps le héros malheureux

En 2022, Messi était encore la superstar malchanceuse à qui il manquait le titre le plus important de sa carrière. Aujourd’hui, il est champion du monde, champion d’Amérique du Sud et à nouveau finaliste. L’outsider est devenu le visage de l’équipe dominante.

Un supporter colombien a déclaré au «New York Times» qu'il soutenait encore l'Argentine en 2022, car Messi n'avait jamais été sacré champion du monde. Mais depuis, ses sentiments à l'égard de l'équipe et de ses supporters se seraient nettement détériorés.

À cela s'ajoute la proximité entre la FIFA et la superstar. Ainsi, le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait invité le club de Messi, l'Inter Miami, à participer à la Coupe du monde des clubs, bien que l'équipe ne se soit pas qualifiée de la même manière que les autres participants. Messi serait en outre la figure centrale de cette Coupe du monde.

Pour de nombreux supporters, cela donne une impression désagréable : le maintien de Messi dans la compétition n'est pas seulement intéressant sur le plan sportif, mais il est également dans l'intérêt de la FIFA et de son événement qui rapporte des milliards.

Dans le même temps, Messi reste extrêmement populaire à travers le monde. Dans les stades, ce qui sera sans doute sa dernière Coupe du monde est célébrée presque comme un événement religieux. Vu de l'extérieur, on a l'impression que Messi est vénéré, tandis que son équipe est de plus en plus détestée.

Bien sûr, le monde entier n'est pas contre l'Argentine. Dans des pays comme l'Inde ou le Bangladesh, l'équipe bénéficie d'un soutien passionné. Dans les stades, les supporters argentins comptent parmi les plus bruyants et les plus nombreux du tournoi. C'est peut-être justement ce mélange qui fait de l'Argentine le méchant idéal.

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