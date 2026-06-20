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Football Mondial: La 1re place du groupe E en jeu à Toronto

ATS

20.6.2026 - 04:00

La «Mannschaft» de Julian Nagelsmann peut assurer la 1re place de son groupe samedi
La «Mannschaft» de Julian Nagelsmann peut assurer la 1re place de son groupe samedi
ATS

La 1re place du groupe E du Mondial 2026 sera en jeu samedi dès 22h (heure suisse) à l’occasion du duel entre les vainqueurs de la 1re journée. L’Allemagne affronte la Côte d’Ivoire à Toronto.

Keystone-SDA

20.06.2026, 04:00

La «Mannschaft», qui reste sur deux grosses désillusions en Coupe du monde (élimination dès la phase de groupes en 2018 et en 2022), a entamé l'édition 2026 de manière idéale en étrillant le «Petit Poucet» Curaçao 7-1. L'équipe de Julian Nagelsmann a concédé l'égalisation à 1-1 avant de livrer un récital.

La Côte d'Ivoire, de son côté, a décroché un succès poussif 1-0 face à l'Equateur pour son entrée en lice grâce à un but marqué à la 90e minute. Les Eléphants font forcément figure d'outsiders face à l'Allemagne, qui n'a subi qu'une seule défaite face à une nation africaine en Coupe du monde. C'était en 1982, lorsque l'Algérie avait créé la sensation en battant la RFA 2-1.

Le vainqueur de cet affrontement, si vainqueur il y a, sera assuré de disputer les 16es de finale. Malheur au vaincu en revanche dans l'autre match de cette poule: tous deux battus lors de la 1re journée, Curaçao et l'Equateur en découdront à Kansas City dans la nuit de samedi à dimanche (2h).

La Suède veut confirmer

Dans la poule F, la Suède tentera de confirmer son net succès (5-1) obtenu face à la Tunisie 5-1 en ouverture. Mais la tâche des Scandinaves s'annonce plus compliquée: ils défieront les Pays-Bas dès 19h à Houston samedi. Les Suédois valideront leur ticket pour les 16es de finale en cas de victoire.

Les Oranje doivent quant à eux se relancer après leur nul concédé face au Japon. Des Nippons qui se retrouvent dans la même situation avant de se frotter à une Tunisie avide de revanche et désormais sous la férule de son nouveau coach Hervé Renard. Cette rencontre, programmée à Monterrey, débutera à 6h du matin heure suisse.

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