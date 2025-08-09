Becir Omeragic a tiré son épingle du jeu dès la première journée du championnat de Ligue 2. Le capitaine de Montpellier a égalisé pour ses couleurs lors du nul 1-1 à domicile contre le Red Star.

Omeragic offre un point à Montpellier. IMAGO/Icon Sport

Keystone-SDA ATS

Capitaine d’une formation qui sort d’une saison calamiteuse en Ligue 1, le Genevois a marqué de la tête à la 38e minute. Titularisé en ligne médiane désormais, Becir Omeragic et ses coéquipiers ont pu mesurer lors de cette rencontre toute la difficulté de la tâche qui les attend pour retrouver au plus vite leur place au sein de l’élite.