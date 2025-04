José Mourinho, entraîneur du club turc de Fenerbahçe, a agrippé mercredi soir le visage de l'entraîneur du club rival de Galatasaray après un derby perdu (2-1) en quart de finale de Coupe de Turquie.

🚨🚨 Fenerbahçe manager Jose Mourinho to Galatasaray manager Okan Buruk. 😳👃 pic.twitter.com/BF7hk23AFF — EuroFoot (@eurofootcom) April 2, 2025

Agence France-Presse Clara Francey

Au coup de sifflet final, le Portugais, dont les joueurs se sont inclinés à domicile face aux ennemis jurés de Galatasaray, a rattrapé Okan Buruk, le technicien adverse, avant de lui serrer brièvement le nez.

L'entraîneur turc s'est aussitôt écroulé sur le terrain, selon des images diffusées par des médias turcs.

Les dirigeants de Fenerbahçe, actuel deuxième du championnat de Turquie, vouent une haine profonde à Galatasaray, leader et double champion en titre.

Le Portugais, arrivé l'été dernier en Turquie, avait écopé fin février de quatre matches de suspension et d'une amende pour des propos tenus à l'issue d'un match de championnat face à Galatasaray.

L'ancien entraîneur de Chelsea, du Real Madrid et de Manchester United avait accusé le quatrième arbitre de la rencontre -- et à travers lui l'ensemble des arbitres turcs -- de partialité, et affirmé que le banc de Galatasaray avait «sauté comme des singes» en réaction à une décision arbitrale.

Ces déclarations lui avaient valu des accusations de racisme de la part de Galatasaray, ce qu'il réfute.