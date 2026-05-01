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Football Mourinho répond à la rumeur d'un retour au Real Madrid

Clara Francey

1.5.2026

L'entraîneur de Benfica José Mourinho a démenti vendredi tout contact avec le Real Madrid, malgré les rumeurs persistantes annonçant son retour cet été dans le club madrilène, qu'il a entraîné de 2010 à 2013.

José Mourinho a démenti vendredi tout contact avec le Real Madrid (archives).
José Mourinho a démenti vendredi tout contact avec le Real Madrid (archives).
IMAGO/Ball Raw Images

Agence France-Presse

01.05.2026, 16:30

«Personne du Real Madrid ne m'a contacté. Je peux vous le garantir», a déclaré Mourinho, 63 ans, en conférence de presse à la veille du déplacement en championnat à Famaliçao.

«Je suis dans le football depuis tant d’années et je suis habitué à ce genre de choses... mais il n’y a rien de la part du Real Madrid. Il me reste un an de contrat avec Benfica, et c'est tout», a ajouté Mourinho, dont l'équipe a été éliminée de la Ligue des champions par le Real Madrid lors des barrages en février.

Le nom de Mourinho, sacré champion avec le Real en 2012, circule régulièrement pour succéder à Alvaro Arbeloa, nommé en janvier à la place de Xabi Alonso, mais déjà sur la sellette alors que la formation madrilène s'achemine vers une deuxième saison consécutive sans titre majeur.

Le Real Madrid compte 11 points de retard sur le leader de la Liga, Barcelone, à cinq journées de la fin, et a été éliminé de la Ligue des champions par le Bayern Munich en quarts de finale. En février, avant de retrouver son ancien club en barrages de C1, José Mourinho avait déjà balayé les rumeurs d'un retour à Madrid.

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«J'ai tout donné au Real Madrid, tout ce que j'avais, j'ai fait de bonnes choses, j'ai fait de mauvaises choses, mais j'ai tout donné et c'est tout  (...) Les supporters m'estiment beaucoup, et c'est fantastique, mais je ne veux pas encourager des histoires qui n'ont pas lieu d'être», avait déclaré le Portugais.

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