Muet depuis des mois, Kylian Mbappé a brisé le silence

Le capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé a brisé le silence en sélection en se présentant vendredi pour la première fois en conférence de presse depuis le 15 juin mais n'a pas souhaité répondre aux questions concernant sa situation et son avenir au PSG.

💬 Kylian Mbappé sur une éventuelle prolongation au PSG « ce n’est pas l’actualité des Bleus (…) ici, c'est le pays avant tout » pic.twitter.com/DO5oHjVZAw — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 17, 2023

«J'avais annoncé dès ma première prise de parole en tant que capitaine que je n'allais pas venir à toutes les conférences de presse, du fait du rôle d'Antoine Griezmann, de son expérience. Je ne suis pas son supérieur hiérarchique. J'ai fait les trois premières "confs", Antoine a fait les trois suivantes et j'ai dit qu'on allait laisser la porte ouverte à d'autres leaders», a déclaré d'emblée Mbappé pour expliquer son long mutisme médiatique en équipe de France, qui est intervenu juste après les tensions avec la direction du PSG.

«Il y a plusieurs leaders, c'est une volonté de partager le leadership, aujourd'hui c'est à moi de revenir», a-t-il ajouté, à la veille de l'avant-dernier match des qualifications à l'Euro 2024 contre Gibraltar.

Le champion du monde 2018 avait été exclu du groupe professionnel du PSG pendant plusieurs semaines durant la trêve estivale après avoir annoncé son intention de ne pas activer une clause lui permettant de prolonger son contrat d'une année, jusqu'en 2025. Il a ensuite été réintégré au sein de l'équipe première après la première journée de Ligue 1.

«Le pays avant tout»

Interrogé justement sur sa situation contractuelle au PSG, alors qu'il sera libre en juin 2024, la star des Bleus (24 ans) n'a en revanche pas souhaité s'étendre sur la question.

«Ce n'est absolument pas l'actualité de l'équipe de France, je suis venu ici en tant que capitaine de l'équipe de France et j'aimerais le rester pour les jours qui viennent. Si cette question vous tient à coeur, il faut venir au Campus PSG, vous me la posez et j'y répondrai si je suis amené à venir en conférence de presse. Normal, non ? Le pays avant tout», a-t-il répondu.

Mbappé est également revenu sur la pique de Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, qui avait estimé qu'il n'avait pas effectué un bon match malgré son triplé à Reims, samedi en Ligue 1. «Il faut lui demander pourquoi ce timing-là mais je l'ai très bien pris», a-t-il indiqué.

«C'est un grand entraîneur, il a beaucoup à m'apporter et à m'apprendre, je suis à un niveau de ma carrière où j'ai envie d'élargir ma palette, devenir un joueur complet», a précisé l'attaquant.

«Depuis le premier jour où on s'est côtoyé, je lui ai dit qu'il n'aurait aucun problème avec moi, que mon seul souhait était de jouer au foot, progresser et gagner des titres. Je n'ai pas forcément besoin que le coach dise que je suis le meilleur du monde pour que je joue bien», estime-t-il.