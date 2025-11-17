«Nous allons les respecter, le Kosovo n’a rien à perdre»

Murat Yakin attend du sérieux de la part de ses joueurs mardi à Pristina. Face au Kosovo, l'équipe de Suisse veut finir le travail et officialiser sa qualification pour la Coupe du monde 2026.

Consignes avant Kosovo-Suisse : «Montrer de l'envie jusqu'au bout» La Nati se déplace au Kosovo pour valider son ticket pour la Coupe du monde 2026. Pour éviter une impensable catastrophe, les hommes de Murat Yakin veulent jouer le coup à fond, histoire de finir en beauté ces qualifications quasi parfaites. 17.11.2025

Keystone-SDA ATS

«Le Kosovo n'a rien à perdre!», a rappelé le sélectionneur lundi en conférence de presse. Il a noté à quel point les Dardanët avaient changé de visage depuis leur défaite 4-0 au match aller à Bâle. «Leurs nouveaux joueurs venant de Suisse (réd: Leon Avdullahu et Albian Hajdari) ont pas mal modifié l'équipe», a-t-il glissé dans un sourire. «Nous devrons être très concentrés dès le début.»

Les Kosovars ont en effet surpris la Slovénie d'entrée de jeu samedi à Ljubljana, marquant dès la 6e minute. Ouvrir le score aussi tôt serait le meilleur moyen de faire douter la Suisse, qu'ils doivent battre par six buts d'écart pour finir premiers du groupe. «Nous allons les respecter, car ils réussissent une superbe campagne. Mais notre équipe ne pense pas du tout à la défaite. Je ne vois que des joueurs qui veulent gagner», a souligné Yakin.

C'est particulièrement le cas de Granit Xhaka, pour qui ce match à Pristina revêt forcément une importance particulière. Entre l'aéroport Adem Jashari et la capitale, les immenses panneaux publicitaires à son effigie – il est devenu le visage d'une marque kosovare de boissons énergisantes – suffisent à mesurer l'aura qui entoure le capitaine de l'équipe de Suisse au pays de ses parents.

Un ou deux changements?

Il ne fait aucun doute que Xhaka honorera une 143e sélection mardi soir. Murat Yakin pourrait en revanche effectuer un ou deux changements par rapport à l'équipe victorieuse de la Suède à Genève (4-1), pour gérer la fatigue du déplacement vers les Balkans.

Le sélectionneur n'a rien confirmé, mais Miro Muheim pourrait suppléer un Ricardo Rodriguez qui a parfois peiné samedi sur le flanc gauche de la défense suisse. Une autre question entoure Johan Manzambi. Les entrées en jeu décisives du Genevois seront-elles récompensées par une titularisation?

Les équipes probables Kosovo : Muric; Dellova, Amir Rrahmani, Hajdari; Vojvoda, Rexhbecaj, Avdullahu, Gallapeni; Muslija; Muriqi, Asllani.

Suisse : Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka; Vargas, Rieder, Ndoye; Embolo. Montre plus

L’interview de Murat Yakin en allemand