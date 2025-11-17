«Nous allons les respecter, le Kosovo n’a rien à perdre»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Murat Yakin «Nous allons les respecter, le Kosovo n’a rien à perdre»

ATS

17.11.2025 - 20:00

Murat Yakin attend du sérieux de la part de ses joueurs mardi à Pristina. Face au Kosovo, l'équipe de Suisse veut finir le travail et officialiser sa qualification pour la Coupe du monde 2026.

Consignes avant Kosovo-Suisse : «Montrer de l'envie jusqu'au bout»

Consignes avant Kosovo-Suisse : «Montrer de l'envie jusqu'au bout»

La Nati se déplace au Kosovo pour valider son ticket pour la Coupe du monde 2026. Pour éviter une impensable catastrophe, les hommes de Murat Yakin veulent jouer le coup à fond, histoire de finir en beauté ces qualifications quasi parfaites.

17.11.2025

Keystone-SDA

17.11.2025, 20:00

«Le Kosovo n'a rien à perdre!», a rappelé le sélectionneur lundi en conférence de presse. Il a noté à quel point les Dardanët avaient changé de visage depuis leur défaite 4-0 au match aller à Bâle. «Leurs nouveaux joueurs venant de Suisse (réd: Leon Avdullahu et Albian Hajdari) ont pas mal modifié l'équipe», a-t-il glissé dans un sourire. «Nous devrons être très concentrés dès le début.»

Qualifs Mondial 2026. Battre la Suisse 6-0, la tâche «impossible» de l'épatant Kosovo

Qualifs Mondial 2026Battre la Suisse 6-0, la tâche «impossible» de l'épatant Kosovo

Les Kosovars ont en effet surpris la Slovénie d'entrée de jeu samedi à Ljubljana, marquant dès la 6e minute. Ouvrir le score aussi tôt serait le meilleur moyen de faire douter la Suisse, qu'ils doivent battre par six buts d'écart pour finir premiers du groupe. «Nous allons les respecter, car ils réussissent une superbe campagne. Mais notre équipe ne pense pas du tout à la défaite. Je ne vois que des joueurs qui veulent gagner», a souligné Yakin.

Murat Yakin. «J’ai déjà vu beaucoup de choses que l'on jugeait impossibles»

Murat Yakin«J’ai déjà vu beaucoup de choses que l'on jugeait impossibles»

C'est particulièrement le cas de Granit Xhaka, pour qui ce match à Pristina revêt forcément une importance particulière. Entre l'aéroport Adem Jashari et la capitale, les immenses panneaux publicitaires à son effigie – il est devenu le visage d'une marque kosovare de boissons énergisantes – suffisent à mesurer l'aura qui entoure le capitaine de l'équipe de Suisse au pays de ses parents.

Un ou deux changements?

Il ne fait aucun doute que Xhaka honorera une 143e sélection mardi soir. Murat Yakin pourrait en revanche effectuer un ou deux changements par rapport à l'équipe victorieuse de la Suède à Genève (4-1), pour gérer la fatigue du déplacement vers les Balkans.

Granit Xhaka. «Ce sera parfait mardi quand nous serons qualifiés»

Granit Xhaka«Ce sera parfait mardi quand nous serons qualifiés»

Le sélectionneur n'a rien confirmé, mais Miro Muheim pourrait suppléer un Ricardo Rodriguez qui a parfois peiné samedi sur le flanc gauche de la défense suisse. Une autre question entoure Johan Manzambi. Les entrées en jeu décisives du Genevois seront-elles récompensées par une titularisation?

Les équipes probables

  • Kosovo : Muric; Dellova, Amir Rrahmani, Hajdari; Vojvoda, Rexhbecaj, Avdullahu, Gallapeni; Muslija; Muriqi, Asllani.
  • Suisse : Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka; Vargas, Rieder, Ndoye; Embolo.
Montre plus

L’interview de Murat Yakin en allemand

Yakin: «Denken gegen Kosovo nicht nur ans Verteidigen»

Yakin: «Denken gegen Kosovo nicht nur ans Verteidigen»

17.11.2025

Les plus lus

L'incroyable destin des jumelles Kessler
Le dossier contre l'ex-directeur du FBI pourrait être «compromis»
«Nous allons les respecter, le Kosovo n’a rien à perdre»
Le PSG contre-attaque et réclame 240 millions d’euros à Mbappé !
L'ex-Première ministre Sheikh Hasina condamnée à mort
Charlène de Monaco: une apparence qui s’impose déjà comme la plus réussie de 2025