Murat Yakin et ses joueurs sont prêts à relever le défi du Kosovo vendredi à Bâle pour leur premier match des qualifications pour le Mondial 2026. Les choses sérieuses reprennent enfin pour la Suisse.

Murat Yakin est ravi que les choses sérieuses commencent enfin. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Les derniers résultats ont été bons, mais demain (vendredi) ce sera du sérieux. Nous savons ce qui nous attend», a déclaré le sélectionneur de l'équipe de Suisse jeudi lors de sa traditionnelle conférence de presse de veille de match.

Dans un Parc Saint-Jacques qui devrait faire le plein, le Bâlois est bien conscient que le public ne sera pas entièrement acquis à la cause de ses joueurs. «Ce sera probablement du 50-50 en termes de soutien», a-t-il estimé.

Mais son équipe «a eu suffisamment de temps» pour se préparer pour ces périlleuses qualifications, qui se poursuivront lundi avec la réception de la Slovénie. «Nous sommes tous très heureux que cela commence enfin et que nous puissions enfin jouer pour gagner des points», a-t-il appuyé, soulignant au passage «l'excellente ambiante» qui règne depuis le début de l'année dans le camp suisse.

«Imposer notre jeu»

«Les matches amicaux que nous avons disputés ont été très positifs. Nous avons aussi eu l'occasion en mars et en juin de retravailler notre tactique et nos principes», a continué le sélectionneur. «Je suis sûr que nous allons réussir à imposer notre jeu et qu'au final, notre volonté de gagner fera la différence.»

Interrogé sur sa composition d'équipe, Murat Yakin n'a rien révélé, mais tout porte à croire qu'il s'appuiera sur ses cadres et sur le système développé lors de la tournée américaine de juin. «Nous avons encore un dernier entraînement aujourd'hui (réd: jeudi), qui permettra de définir clairement qui aura l'occasion de jouer. Mais je pense que la structure est bonne. Tout le monde est en forme est prêt à en découdre», a-t-il conclu.