  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial 2026 Murat Yakin et la Nati avertis : «On sait ce qui nous attend»

ATS

4.9.2025 - 17:01

Murat Yakin et ses joueurs sont prêts à relever le défi du Kosovo vendredi à Bâle pour leur premier match des qualifications pour le Mondial 2026. Les choses sérieuses reprennent enfin pour la Suisse.

Murat Yakin est ravi que les choses sérieuses commencent enfin.
Murat Yakin est ravi que les choses sérieuses commencent enfin.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.09.2025, 17:01

04.09.2025, 17:09

«Les derniers résultats ont été bons, mais demain (vendredi) ce sera du sérieux. Nous savons ce qui nous attend», a déclaré le sélectionneur de l'équipe de Suisse jeudi lors de sa traditionnelle conférence de presse de veille de match.

Dans un Parc Saint-Jacques qui devrait faire le plein, le Bâlois est bien conscient que le public ne sera pas entièrement acquis à la cause de ses joueurs. «Ce sera probablement du 50-50 en termes de soutien», a-t-il estimé.

Mondial 2026. Face au Kosovo, la victoire est déjà impérative pour la Nati

Mondial 2026Face au Kosovo, la victoire est déjà impérative pour la Nati

Mais son équipe «a eu suffisamment de temps» pour se préparer pour ces périlleuses qualifications, qui se poursuivront lundi avec la réception de la Slovénie. «Nous sommes tous très heureux que cela commence enfin et que nous puissions enfin jouer pour gagner des points», a-t-il appuyé, soulignant au passage «l'excellente ambiante» qui règne depuis le début de l'année dans le camp suisse.

«Imposer notre jeu»

«Les matches amicaux que nous avons disputés ont été très positifs. Nous avons aussi eu l'occasion en mars et en juin de retravailler notre tactique et nos principes», a continué le sélectionneur. «Je suis sûr que nous allons réussir à imposer notre jeu et qu'au final, notre volonté de gagner fera la différence.»

Equipe de Suisse. «Ce n'est pas facile de trouver» - L’été agité des cadres de la Nati

Equipe de Suisse«Ce n'est pas facile de trouver» - L’été agité des cadres de la Nati

Interrogé sur sa composition d'équipe, Murat Yakin n'a rien révélé, mais tout porte à croire qu'il s'appuiera sur ses cadres et sur le système développé lors de la tournée américaine de juin. «Nous avons encore un dernier entraînement aujourd'hui (réd: jeudi), qui permettra de définir clairement qui aura l'occasion de jouer. Mais je pense que la structure est bonne. Tout le monde est en forme est prêt à en découdre», a-t-il conclu.

Football : la Nati se réunit à Bâle

Football : la Nati se réunit à Bâle

L'équipe nationale suisse se prépare depuis lundi pour les premiers matches des qualifications pour la Coupe du monde de football. Les joueurs de Murat Yakin se réunissent d'abord à Bâle pour un premier entraînement avant de se rendre en Allemagne.

01.09.2025

Les plus lus

Trump veut placer ses hommes à la Fed : vers une dérive institutionnelle ?
Un Suisse parmi les morts déjà identifiés à Lisbonne
Un chirurgien qui a provoqué sa propre amputation condamné
Choc dans le tennis : la légende Björn Borg atteinte d’un cancer
«Je suis désolé...» - En larmes, il est réconforté par Stefan Küng