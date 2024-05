Ce vendredi au Musée olympique de Lausanne, Murat Yakin communiquera la liste des 26 sélectionnés pour l’Euro. Même si le délai pour l’annonce officielle auprès de l’UEFA court jusqu’au 7 juin, le sélectionneur national dévoilera bien toutes ses cartes.

Murat Yakin dévoilera ce vendredi à Lausanne sa sélection de 26 joueurs pour l'Euro 2024. IMAGO

Les quatre joueurs blessés aujourd’hui, Fabian Schär, Denis Zakaria, Ruben Vargas et Breel Embolo devraient ainsi figurer dans cette liste avec l’espoir de les voir remporter la course contre-la-montre qu’ils ont été contraints d’engager. Seront-ils tous les quatre aptes à jouer le 15 juin à Cologne face à la Hongrie pour l’entrée en lice de la Suisse dans le tournoi ? Le doute est malheureusement permis, surtout pour Denis Zakaria et pour Breel Embolo.

Avec la marge de manœuvre que lui offre une liste à 26, Murat Yakin pourrait tenter deux coups de poker. Le retour en grâce de Haris Seferovic malgré son exil aux Emirats est de plus en plus vraisemblable, tout comme la nomination de Joël Monteiro dont la naturalisation, selon l’ASF, devrait intervenir ces prochains jours. L’attaquant des Young Boys devra toutefois donner des gages sur son état de santé après la blessure contractée dimanche dernier à Zurich.

Le jeu est également ouvert en défense. Avec cette volonté d'évolue avec une défense à trois en phase offensive et à cinq à la perte du ballon, il y aura peut-être une place pour Leonidas Stergiou et Steven Zuber, deux joueurs qui n’entraient plus depuis longtemps dans les plans de Murat Yakin. Enfin entre Eray Cömert et Becir Omeragic, il y a certainement un homme de trop pour compléter le casting en défense centrale.

Murat Yakin retiendra par ailleurs des joueurs de piquet qui participeront à la première semaine du camp d’entraînement de St. Gall à partir du lundi 27 mai en raison de l’absence des finalistes des Coupes européennes et de Suisse. L’équipe rejoindra ensuite Stuttgart en car le 10 juin au surlendemain de sa rencontre contre l’Autriche à St. Gall.

ats